Simeone diz que Griezmann saiu na hora certa do Atleti: "Podíamos não ser mais amigos"

Técnico destacou a melhora do atacante durante todo o período nos Colchoneros

Diego Simeone, técnico do , não nutre sentimentos ruins em relação a saíde de Antoine Griezmann para o , e garantiu que é melhor sair do que ficar e potencialmente arruinar seu relacionamento.

O comandante está supervisionando uma grande reconstrução no elenco do Atlético nesta temporada, após as saídas de Griezmann, Filipe Luís, Godín, Lucas Hernandez, Rodri e Juanfran e com as chegadas de Felipe, Mario Hermoso, Heitor Herrera, Renan Lodi, Marcos Llorente, Trippier e João Felix.

Em entrevista ao jornal La Nación, Simeone comentou a saída de Griezmann - amplamente ridicularizada pela torcida Colchonera - e entendeu que o atacante escolheu um bom momento para buscar um novo desafio.

"Porque não era a mesma hora (no clube). Seu tempo foi significativo do ponto de vista esportivo. Os outros (que saíram), de outra forma, iluminaram os corações dos torcedors do Atlético", analisou.

"Os números de Griezmann são enormes. Em cinco anos, ele estava entre os cinco melhores artilheiros da história do clube", disse.



"Quando veio falar comigo sobre sua saída, já senti isso. Acho que ele procurou o momento mais apropriado em sua busca para continuar melhorando", continuou.

"Ele é jovem, tem talento, é um menino extraordinário que eu amo muito e a melhor maneira de manter esse carinho é de respeito. Entendo que os outros também têm necessidades. Enquanto os outros tiverem necessidades que não alterem as minhas, é ótimo. Se as necessidades de quem permanecer alterar as minhas, poderemos não acabar mais como amigos", completou.

Simeone destacou ainda o desenvolvimento de Griezmann desde a sua chegada até o Atlético de Madrid. "Quando ele chegou, não era um atacante, era um ponta-esquerda. Quando joguei com ele (como atacante) disseram: 'coloque de volta na ponta'", disse

"Mas por que ele jogaria na ala se é rápido, ele pode jogar no centro, ele é bom com a cabeça e tem um bom chute - por que você vai jogar com ele na ponta?!", finalizou.