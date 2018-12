Simeone diz que entende os motivos de um clube como o Bayern estar disposto a pagar a multa rescisória de Lucas Hernandez

Recentemente, o Atlético negou a possível negociação do atleta com o time alemão

O futuro de Lucas Hernandez parece indefinido no Atlético de Madrid, devido ao rumores de uma possível transferência do atleta ao Bayer de Munique. O clube alemão estaria disposto a pagar 80 milhões de euros (cerca de R$ 353 milhões) da multa rescisória para contar com o lateral-esquerdo no elenco.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (21), o técnico da equipe espanhola, Diego Simeone ressaltou a qualidade técnica de Hernandez, além de comentar sobre o interesse do Bayern pelo jogador.





Mais artigos abaixo

(Foto: Getty Images)

"Lucas sabe o carinho que sentimos por ele e ele sabe o futebolista que ele é. Então, é normal que uma equipe como o Bayern, aparentemente, queira pagar sua cláusula. É um clube importante. Então, serão decisões e um trabalho do Atlético com o Lucas para estas coisas continuarem como estão", contou. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

O que é? Onde é possível assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

FIFA 19 Ultimate Team: Messi, Griezmann e Jesus lideram Time da Semana 14, confira a escalação

Por outro lado, comandante dos alemães, Niko Kovac, enfatizou que pretende fortalecer o elenco nesta janela de transferência: "Nós temos a opinião que podemos tornar o nosso plantel mais forte, e vamos fazer isso. Temos uma partida amanhã e depois veremos o que o Papai Noel nos trará”.

Vale destacar que na última quinta-feira (20), o Atlético de Madrid publicou uma nota desmentindo a informação publicada pelo jornal, Marca, na qual o veículo espanhol enfatizava a saída do lateral ao Bayern: “Dada a informação publicada pelo jornal Marca alegando um possível acordo entre o Bayern de Munique e o nosso jogador Lucas Hernandez, pelo qual pagaria a sua cláusula de rescisão no mês de Janeiro, o Atlético de Madrid quer afirmar que em conversa com o clube, o nosso jogador, Lucas Hernandez, negou a existência de um acordo com o clube alemão e também sua intenção de sair do Atlético de Madrid”.