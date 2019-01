Simeone diz confiar na palavra de Godin, mesmo com rumores de acerto com a Inter

TV italiana noticiou que o zagueiro já realizou exames médicos nos Nerazzurri

Uma das lendas e grandes ídolos do Atlético de Madrid nos últimos anos, símbolo da Era Simeone, o zagueiro Diego Godín pode estar de saída do clube colchonero.

Segundo a Sky Sports, o defensor uruguaio realizou exames médicos na Internazionale nesta semana e deve se transferir para o clube italiano em breve.

No entanto, o técnico do Atleti, Diego Simeone, afirma acreditar na palavra de Godín mesmo com todos os rumores. "Não estou no corpo dele e não posso opinar, mas ele jogará no fim de semana com a mesma paixão que teve desde que chegou ao clube. Não duvido nem por um segundo dele até o último dia em que estiver conosco", declarou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25).

Simeone também falou sobre Álvaro Morata, atacante do Chelsea que tem sido constantemente especulado nos Rojiblancos. "Não existe algo. Não existe uma realidade. Seguimos adiante com o que se toca e se vê, com os jogadores que temos. Se algo acontecer, falarei", declarou.