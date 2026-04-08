Simeone derruba as defesas do Barcelona pela primeira vez... e o Atlético põe fim a duas décadas de sofrimento

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, escreveu um novo capítulo em sua carreira como treinador ao conquistar finalmente sua primeira vitória no “Camp Nou”, quebrando assim uma longa maldição.

O Atlético conquistou uma vitória valiosa na casa do Barça (2 a 0), nesta quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

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Antes da partida de hoje, Simeone nunca havia saboreado a vitória no reduto do Barcelona: em 18 confrontos anteriores, empatou em 7 e perdeu 11. No entanto, a vitória de hoje veio para pôr fim a esses números negativos.

A conquista de Simeone não se limitou apenas a quebrar sua maldição pessoal, mas ele também conseguiu interromper a histórica série de invencibilidade do Barcelona em seu estádio contra o Atlético de Madrid, que durava 25 partidas consecutivas desde 2006.

A partida de volta entre as duas equipes será disputada na próxima terça-feira, no estádio “Riazor Metropolitano”, em Madri.