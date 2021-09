Simeone defende Griezmann e rebate críticas de parte dos torcedores do Atlético

O treinador do Atlético de Madrid gostou da volta de Griezmann, e comentou sobre as críticas que poderá receber dos torcedores

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, concedeu uma entevista pré-jogo da La Liga, respondendo acima de tudo sobre o retorno de Griezmann e pela possibilidade de que ele jogue formando um trio, com João Félix e Suárez.

Sobre a saída de Griezmann, a raiva dos torcedores com o jogador francês, o treinador procurou entender a atitude da torcida: “Eu entendo tudo, o que mais entendo é que precisamos competir da melhor forma e procuro sempre o melhor para o equipe."

Porém, ele não foi contundente ao avaliar se Suárez, João Félix e Griezmann podem jogar juntos, e explicou que: “Podemos com quatro atrás ou com três, na parte ofensiva cresceu e é o que nos levará a dar esse passo em frente. Todos esses que vocês falaram mais Lemar, Correa e Cunha, vai ter competição entre todos eles.”

Sobre o seu espírito de tentar melhorar a cada temporada, o treinador explicou: "Vamos tentar nos melhorar, não fizemos uma boa Copa do Rei, na Champions League lutamos bem, mas podíamos fazer melhor. Tem a Supertaça e claro o campeonato, onde vamos tentar melhorar o nosso resultado. Você sempre tem que pensar em melhorar.”

(Foto: Getty Images)

Questionado sobre se tem o melhor plantel da sua história como treinador e também o melhor plantel de ataque, garantiu que: "Quando se fala em plantel bom, ruim ou regular diz-se no final, a realidade não são os nomes, mas sim os jogadores e como são executados em campo. Estamos em busca deles.”

Ele lembrou da passagem dele no River: "No River tivemos atacantes muito bons e importantes, Abreu, Falcao, Alexis Sánchez, Buonanotte, Rosales, Ríos. Todos ajudaram no campeonato que vencemos."

O treinador aproveitou para comentar sobre o conflito com a Conmebol, na qual Correa, Cunha e Giménez só tiveram 24 horas para se preparar para este duelo: “Como jogador não desisti para ir jogar qualquer jogo, mas como treinador quero sempre tê-los juntos.”

Agora, o Atlético de Madrid se prepara para enfrentar o Espanyol, neste domingo (12), às 9h (de Brasília), pela La Liga.