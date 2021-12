Simeone completa dez anos no Atlético de Madrid: veja os recordes que ele atingiu

Um dos treinadores mais longevos do futebol mundial, Diego Simeone está completando dez anos no comando do Atlético de Madrid. O argentino foi apresentado no clube em 22 de dezembro de 2011 e, desde então, construiu uma história vitoriosa no time que também defendeu enquanto jogador.

El Cholo, como é conhecido Diego Pablo Simeone, é um dos grandes nomes do futebol mundial, e maior ainda dentro do Atlético de Madrid. Durante seus 10 anos como treinador do time colchonero, o argentino colocou seu nome como o maior comandante da história do clube.

Com a conquista de alguns dos títulos mais importantes da história do Atlético de Madrid, Simeone recolocou o time em um patamar de referência no futebol europeu, elevando a equipe a um status considerável no continente e, principalmente, na Espanha.

Apesar de estar comemorando esta década o comando da equipe em um dos momentos mais delicados de suas passagem, isso não apaga todos os feitos que Simeone conseguiu com os Colchoneros. São resultados, títulos e uma série de recordes e marcas históricas que a GOAL lista a seguir.

O treinador com mais vitórias na história do Atlético de Madrid

Treinador com o maior número de títulos na história do Atlético de Madrid

O treinador que levou menos tempo para ganhar um título com o Atlético de Madrid

Treinador com mais jogos sem levar gols da história da La Liga.

Melhor série de vitórias consecutivas fora de casa na história do Atlético de Madrid, com 16

Melhor série consecutiva de vitórias em casa na história do Atlético de Madrid, com 14

Único treinador a ter classificado o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões por nove temporadas consecutivas

Técnico estrangeiro com mais partidas consecutivas em um clube da La Liga

Treinador argentino com o maior número de partidas na história da La Liga

Treinador com a melhor série invicta da história do Atlético de Madrid, com 21 jogos consecutivos sem derrota

O treinador com mais vitórias em uma única temporada na história do Atlético de Madrid.

Treinador com mais títulos europeus na história do Atlético de Madrid.

O único treinador que eliminou Guardiola, Mourinho e Klopp na Liga dos Campeões

Ele ganhou os três últimos títulos da La Liga do Atlético de Madrid - um como jogador, em 1996, e dois como treinador, em 2014 e em 2021

P.S.: Estes registros e recordes dos 10 anos do Simeone no Atlético de Madrid são do livro "Cho10", de Luis Miguel Ponce

Mais artigos abaixo