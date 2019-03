Simeone afasta preocupação: "El Clásico? Só focamos no Atlético de Madrid"

Técnico destaca que a sua equipe depende apenas si para seguir na luta pelo título do Campeonato Espanhol

A 26ª rodada do Campeonato Espanhol promete. Após ser eliminado da Copa do Rei em pleno Santiago Bernabéu pelo Barcelona, o Real Madrid volta a receber o seu maior rival em casa neste sábado (2), em duelo que pode decretar o seu adeus na luta pelo título em caso de derrota.

Diretamente interessado pelo resultado do El Clásico, o Atlético de Madrid, que ocupa a vice-liderança da competição e está a dois pontos dos merengues, Diego Simeone afastou qualquer preocupação com o duelo deste sábado e afirmou que apenas pensa no comportamento da sua equipe em campo.

"Temos que pensar em nós mesmos, em princípio sempre dependemos de nós para nos mantermos vivos no campeonato, o que interessa ao torcedor do Atlético é que o Atlético vença, porque senão todo o resto não dá certo", disse.

O Atlético de Madrid visita o Real Sociedad neste domingo (3), às 14h30 (de Brasília).