Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A imprensa e os comentaristas ingleses criticaram duramente Matthijs de Ligt após seu retorno malsucedido à liga na derrota do Manchester United por 4 a 0 para o Liverpool.

Em Anfield , o ex-zagueiro do Bayern de Munique fez sua primeira partida na Premier League desde novembro de 2025. Na época, de Ligt sofreu uma lesão nas costas, e contratempos inesperados impediram repetidamente que ele voltasse antes.

Ele só voltou a campo em 21 de outubro, no jogo fora de casa do United contra o Como Calcio pela Champions League, após quase um ano de ausência, e teve uma atuação muito infeliz na derrota por 4 a 1. Antes da partida contra o Liverpool, havia somado apenas mais dois minutos, na vitória por 3 a 2 sobre a Roma.

A falta de ritmo de jogo ainda era perceptível no jogador de 26 anos contra o Liverpool. Não haviam se passado nem oito minutos quando de Ligt falhou pela primeira vez. Ele calculou mal a trajetória de um lançamento vindo do campo adversário e deixou Alexander Isak avançar completamente livre às suas costas em direção ao gol de seu time.

Publicidade Publicidade

Perto da área, seu companheiro de zaga Leny Yoro, pego totalmente de surpresa, só conseguiu parar o sueco com uma falta, derrubando-o por trás. O árbitro Damuel Barrott entendeu imediatamente que a falta havia impedido uma chance clara de gol e expulsou o defensor dos Red Devils. Foi o cartão vermelho mais rápido da história do United na liga. Para piorar, Dominik Szoboszlai cobrou a falta diretamente para o gol e abriu o placar.

Tópicos relacionados

Uma cena quase idêntica se repetiu aos 62 minutos. Mais uma vez, o holandês se saiu mal diante de um lançamento de Florian Wirtz e não conseguiu acompanhar Isak na corrida. Em vez disso, errou a bola ao tentar um carrinho e só teve sorte porque o atacante sueco chutou para fora.

Getty Images

Matthijs de Ligt é criticado: "Como jogar futebol depois de seis pints"

O jornal inglês Guradian ironizou: "De Ligt foi um símbolo gritante da desordem. Quando mais uma vez marcou o vazio em vez de Isak, o sueco poupou o zagueiro de outro vexame ao chutar a bola bem para fora."

Publicidade

Para completar sua atuação infeliz, a última participação de de Ligt no jogo também não terminou bem. Seu passe errado aos 82 minutos deu início à jogada do quarto gol do Liverpool, marcado por Victor Munoz. "É muito difícil voltar. É como jogar futebol depois de seis pints. É uma sensação estranha", disse Gary Neville, ídolo do Manchester United, ao Sky Sports após a partida, saindo um pouco em defesa do zagueiro.

Roy Keane cobra "mais espírito de luta" dos jogadores do Manchester United

O ex-capitão do United Roy Keane foi mais direto nas críticas. O ex-meio-campista, porém, não mirou apenas de LIgt, mas todo o time dos Red Devils. "O Liverpool deveria ter marcado oito gols. Provavelmente oito ou nove. Teve chances incríveis. E todo mundo sai de campo dizendo: 'Sofrer quatro gols não é tão ruim assim'. Dá vontade de xingar."

Publicidade

Keane disse que gostaria de ver nos jogadores de seu ex-clube "um pouco mais de espírito de luta, um pouco mais de qualidade. Não consigo acreditar no que ouço de pessoas que jogaram pelo clube e dizem que perder por 4 a 0 não é tão ruim assim. Uau."

Se de Ligt terá outras chances como titular após seu retorno de pesadelo, isso ficará claro na próxima quarta-feira. O time do novo técnico Mauricio Pochettino visitará o Sporting de Lisboa pela Champions League.