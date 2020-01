Símbolo do Chelsea, David Luiz volta a um Stamford Bridge ainda magoado por sua 'traição'

O zagueiro brasileiro trocou o clube azul de Londres pelo Arsenal, e pela primeira vez visitará, desta vez de vermelho, o estádio que foi sua casa

David Luiz está na história como um dos jogadores mais vitoriosos do . O brasileiro teve duas passagens distintas pelo Stamford Bridge e esteve presente nos principais títulos conquistados pelo clube: levantou as taças de Champions, , Premier League e também comemorou duas vezes a .

Foram 248 jogos e 18 gols marcados com a camisa dos azuis de Londres. Além dos títulos, David também conquistou a idolatria do torcedor. Mas isso tudo acabou na atual temporada. E por um motivo simples: de forma surpreendente, o jogador trocou o Chelsea por um de seus maiores rivais, o . A transação girou na casa dos 8 milhões de libras.

We have reached an agreement for the permanent transfer of David Luiz to Arsenal.



Thank you for your service and good luck, David! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2019

O que motivou a trocar um clube onde era amado justamente pelo rival?

“O meu ciclo ali acabou. Eu conversei com todos no Chelsea, tinha a chance de vir para um outro grande clube. Na minha vida eu sempre gostei de desafios e não tenho medo deste tipo de mudança”, afirmou ao site oficial do Arsenal em sua apresentação.

O ciclo de David Luiz no Chelsea teria chegado ao fim por causa de sua relação com Frank Lampard, ex-companheiro de time que na atual temporada chegou para comandar a equipe e tinha ideias diferentes sobre utilizar ou não o brasileiro.

Revolta da torcida

A decisão de ir para o Arsenal, contudo, revoltou parte dos torcedores do Chelsea, que em retaliação só conseguiram pensar em bombardear o restaurante que o brasileiro tem em Londres com notas ruins no aplicativo TripAdvisor.

Chelsea fans inundating @DavidLuiz_4 ‘s restaurant with 1* Google and TripAdvisor reviews. Down to 3.3 from 4.6 Arsenal fans retaliating with 5* reviews 😂 #afc pic.twitter.com/FeM4NuBeaP — A〽️ar (@Arsene__Knows) August 8, 2019

“O prato veio com um cabelo encaracolado na minha comida, e eu vi ratos caindo no chão”, disse uma das mensagens no site.

O primeiro encontro com a antiga equipe não foi das melhores para David, que viu o Arsenal ser derrotado em casa por 2 a 1. Mas a chance de vingança existe nesta terça-feira (21), no reencontro válido pela 24ª rodada da Premier League.

Será o primeiro retorno de David Luiz ao Stamford Bridge, estádio em que vestiu a camisa do Chelsea por 119 vezes.

O tempo mostra que ajuda a cicatrizar mágoas, e provavelmente David Luiz será exaltado como grande ídolo do Chelsea daqui alguns anos. Mas como a ferida ainda é recente, será interessante ver como os torcedores dos Blues irão recepcionar o antigo xodó.