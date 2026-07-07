Silva à frente... Por que Mourinho ficou de fora da “fatura oculta” do Real Madrid?

Enquanto o Real Madrid se prepara para iniciar uma nova temporada repleta de ambições, o clube enfrenta uma conta inesperada que pode levantar questões sobre os custos ocultos das grandes transferências.

O Real Madrid será obrigado a pagar 173.428,50 euros à Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF), em relação a três das quatro contratações que anunciou oficialmente em preparação para a nova temporada.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, esse valor corresponde a taxas de registro iniciais obrigatórias, que todos os clubes da primeira e da segunda divisões devem pagar ao registrar novos jogadores.

As três contratações que custarão esse valor ao clube são: o português Bernardo Silva, o francês Ibrahima Konaté e o holandês Denzel Dumfries. Já o espanhol Marc Cucurella não está sujeito a essa exigência, embora esta seja sua primeira contratação pelo Real Madrid, pois ele já havia jogado na La Liga pelo Getafe antes de se transferir para a Premier League.

O valor das taxas previstas na primeira divisão é de 57.809,50 euros por cada jogador que disputa sua primeira temporada na competição. Assim, o total que o Real Madrid pagará até o momento pelas três contratações chega a cerca de 200 mil euros.

A mesma regra se aplica ao técnico José Mourinho, que já comandou o Real Madrid por duas temporadas e meia; seu retorno está isento de algumas taxas adicionais que incidem integralmente sobre os novos treinadores.

Essas taxas, que muitas vezes passam despercebidas pelo público, lembram que qualquer nova contratação no mundo do futebol acarreta custos ocultos, além do valor da transferência e dos salários.