Os órgãos de futebol africanos escolheram o silêncio como língua no auge da tempestade que atinge o futuro do presidente da Fifa, Gianni Infantino, apesar de o dirigente contar totalmente com eles para se manter no cargo.

Enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) se apressou em divulgar um comunicado de apoio a Infantino, segundo a "Reuters", colocando-se em confronto direto com três continentes que lhe exigem esclarecer seu polêmico plano de reservar os direitos comerciais da Copa do Mundo, não há nada que garanta a adesão das 54 nações africanas a essa posição oficial.

E apesar da grande popularidade de que Infantino goza na África, depois de ter multiplicado os repasses da Fifa às federações ao longo de uma década de seu comando, o voto coletivo do continente nas eleições de 17 de março próximo, no Marrocos, continua improvável, e a história do continente é repleta de rupturas nas fileiras.

Africanos sem lealdade eleitoral

O continente que representa um quarto dos votos da Fifa está acostumado a decepcionar suas lideranças. Em 1998, apesar da aliança da CAF com o europeu Lennart Johansson, as federações africanas votaram de forma esmagadora em seu rival, Sepp Blatter.

E quatro anos depois, quando o próprio presidente da CAF, Issa Hayatou, se candidatou contra Blatter, a maioria dos países africanos votou a favor do suíço e lhe concedeu um segundo mandato por ampla maioria.

O cenário se repetiu em 2016: apesar do apoio da CAF ao xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, diversos votos africanos ajudaram Infantino a vencer no segundo turno. E mesmo no processo de escolha da sede do Mundial de 2026, apesar do apoio da entidade ao Marrocos, 11 países africanos votaram a favor da candidatura tripla norte-americana, em meio à disputa do Saara Ocidental.

Apoio frágil e propenso ao colapso

No momento atual, o apoio africano a Infantino parece forte na aparência, mas pode evaporar a qualquer instante se a rebelião europeia, asiática e norte-americana se intensificar, segundo revelaram entrevistas realizadas pela agência Reuters com dirigentes de federações africanas.

Todas as federações africanas haviam enviado mensagens de apoio a Infantino durante o congresso da Fifa em Vancouver, em abril passado, mas isso foi antes da revelação de seu plano de vender uma fatia das futuras edições da Copa do Mundo, que explodiu a ira da Uefa, da Confederação Asiática e da Concacaf.

Vários presidentes de federações africanas expressaram sua surpresa com a força da reação contra Infantino, preferindo manter o silêncio à espera do surgimento de um adversário real antes do prazo final para apresentação das candidaturas, em 18 de novembro próximo.

Apesar desse silêncio, Infantino recebeu apoio oficial declarado ao longo da última semana de Egito, Marrocos, Mauritânia, Níger e República Democrática do Congo.

Mathurin de Chacus, presidente da federação do Benin e membro do comitê executivo da CAF, afirmou: "Não vejo nenhuma razão para não apoiá-lo", enquanto Alexandre Muyenge, do Burundi, disse: "Ele é um presidente que faz tudo o que é necessário para apoiar a África, especialmente os países menos ricos. Seu histórico é repleto de conquistas, então é lógico apoiá-lo."

Qualquer candidato precisa, para vencer a presidência da Fifa, de uma maioria simples de 106 votos dos 211 filiados, sendo que Infantino havia sido eleito por aclamação nas eleições de 2019 e 2023.