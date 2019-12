"Siiii": nem Cristiano Ronaldo sabe ao certo como surgiu a famosa comemoração

Em entrevista exclusiva de Cristiano Ronaldo para o DAZN, o português contou as origens de sua marcante comemoração

Cristiano Ronaldo como você nunca viu. Presença incomum em entrevista e coletivas de imprensa, o atacante da contou sua história para o DAZN , em uma exclusiva: além de outras coisas, o português contou como surgiu sua marcante comemoração do "Siiii!".

Acompanhe jogos de Cristiano Ronaldo ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O craque vem usando a comemoração após marcar gols, além de ter a usado depois de vencer a Bola de Ouro. E ele explicou para o DAZN de onde surgiu tudo isso.

"Eu comecei a falar isso quando estava no . Quando nós ganhamos, todos falaram 'siiii'!' Eu comecei a falar também, não sei porque. Foi algo natural. Eu lembro da pré-temporada em Los Angeles: nós jogamos contra o , eu marquei um gol e comemorei com o gesto. Me perguntaram: por que você fez isso? Eu não sabia. Eu fiz, virei de costas, tudo de maneira natural. É como todo mundo sempre fala: as melhores coisas acontecem de forma natural."

Um gesto natural que Ronaldo já repetiu uma, duas, três vezes. Até que, no imaginários dos fãs de futebol, a comemoração se tornou parte dele. Como os torcedores do Real Madrid sabem, e desde o meio de 2018, os da Juventus também.