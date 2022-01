'Siii' de Cristiano Ronaldo foi parar até no Australian Open de tênis

Um dos grandes torneios de Tênis do mundo, o Australian Open, teve vários jogos de estreia nos últimos dias e dois dos melhroes atletas da modalidade, Andy Murray e Nick Kyrgios, venceram suas partidas solo nesta última terça-feira (18). No entanto, se está na GOAL, algo tem relação com futebol, e Cristiano Ronaldo está presente nesses dois duelos.

Isso porque, tanto na partida de Murray, quando venceu Basilasshvili por 3 sets a 2, quanto no jogo de Kyrgios, na vitória por 3 a 0 contra Broady, houveram homenagens ao gigante português, quando sua comemoração fora utilizada pelas torcidas nas arenas de Tênis.

Murray comentou sobre o caso, e relatou que no início havia ficado com dúvida do que era aquilo: "Inicialmente, pensei que fosse (o "Siiii" de Cristiano), porque algumas pessoas vaiaram durante meu treino ontem. Não tenho ideia do por quê", disse ele a repórteres. "Mas depois de algumas vezes foi como 'Não, eles estão fazendo isso, acho que é como 'Siiii' ou algo que Ronaldo faz quando marca. E, sim, foi incrivelmente irritante."

Já Kyrgios, mais empolgado e extravagante, comentou surpreso pela quantidade de vezes que a torcida fez o grito de Cristiano, realizando uma vez junto aos fãs: "É apenas uma comemoração estúpida, p****, não posso acreditar que eles fizeram tanto. Ronaldo faz isso toda vez que marca. Tipo - eu pensei que eles fariam isso por 10 minutos. Eles fizeram isso por duas horas e meia, com todos os pontos. Não sei por quê. Estava um zoológico lá fora."

Veja abaixo Kyrgios fazendo o "Siiii" de Cristiano: