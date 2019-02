Siga o mestre: Marcelo adota postura de Cristiano Ronaldo e pode sair do Real

Lateral está insatisfeito com situação no clube e vê precedente para forçar mudança de ares no fim da temporada

Depois de sofrer críticas recentes por alguns torcedores e parte da mídia, Marcelo teria manifestado sua insatisfação com a situação à diretoria do Real Madrid com o objetivo de facilitar uma eventual saída do clube.

Nas últimas semanas, o lateral-esquerdo foi responsabilizado pelos maus resultados dos Merengues em La Liga em um post no Instagram, o qual o camisa 12 respondeu com: "Tudo é culpa minha! Seguimos". A resposta seria mais um sinal de desconforto com o momento vivido.

Na imprensa espanhola a especulação é de que a saída de Cristiano Ronaldo no início da temporada motivaria a decisão do brasileiro. O português se queixou de perseguição midiática e de torcedores do Real antes de pedir para que facilitassem sua ida à Juventus. A solicitação também é vista como uma recompensa pelos serviços prestados ao clube.

Marcelo defende os Blancos desde janeiro de 2007, quando saiu do Fluminense. Ele foi especulado como possível reforço da própria Juve na última janela de transferências, mas não houve proposta oficial.