Siga em tempo real! O sorteio da Copa Libertadores da América 2019

Confira as últimas sobre a cerimônia que irá definir os confrontos da fase preliminar e os grupos das 32 equipes que seguirão em busca pela América!

Terminou a cerimônia, já conhecemos os duelos da Copa Sul-Americana e os grupos da Copa Libertadores da América 2019. Fique ligado para a cobertura COMPLETA dos grandes torneios da América do Sul aqui, na Goal.

LIBERTADORES 2019: FASE DE GRUPOS!

Chegou a hora da fase de grupos! Vamos conferir

Grupo A

River Plate (ARG)

Internacional

Alianza Lima (PER)

Vencedor G4 (Palestino, Indep. Medellín, Talleres ou São Paulo)

Grupo B

Cruzeiro

Emelec (EQU)

Huracán (ARG)

Deportivo Lara (VEN)

Grupo C

Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG)

Univ. Concepción (CHI)

Grupo D

Peñarol (URU)

Flamengo

LDU de Quito (EQU)

Bolívia 2

Grupo E

Nacional (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Zamora (VEN)

Vencedor G1 (Atlético-MG, Danubio, Bolívia 4, Defensor ou Barcelona Guayaquil)

Grupo F

Palmeiras

San Lorenzo (ARG)

Junior Barranquilla (COL)

Vencedor G2 (Melgar, Univ. de Chile, Delfín, Nacional (PAR) ou Caracas)

Grupo G

Boca Juniors (ARG)

Athletico Paranaense

Jorge Wilstermann (BOL)

Dep. Tolima (COL)

Grupo H

Grêmio

Univ. Católica (CHI)

Rosario Central (ARG)

Vencedor G3 (Bolívia 3, Libertad, Atlético Nacional, Dep. La Guaíra ou Real Garcilaso)

LIBERTADORES 2019: FASE PRELIMINAR!

O sorteio começa com a definição dos confrontos da fase preliminar, a começar pela Fase 1. Estes são os duelos:

E1: Delfín (EQU) x Nacional (PAR)

E2: Dep. La Guaíra (VEN) x Real Garcilaso (PER)

E3: Bolívia 4 x Defensor Sporting (URU)

Fase 2 (time à direita, oriundo do Pote 1, decidirá a vaga em casa):

C1 : Danubio (URU) x Atlético-MG (BRA)

: Danubio (URU) x C2 : Melgar (Peru) x Universidad de Chile (CHI)

: Melgar (Peru) x Universidad de Chile (CHI) C3 : Bolívia 3 x Libertad (PAR)

: Bolívia 3 x Libertad (PAR) C4 : Palestino (CHI) x Indep. Medellín (COL)

: Palestino (CHI) x Indep. Medellín (COL) C5 : Talleres (ARG) x São Paulo (BRA)

: Talleres (ARG) x C6 : Vencedor E2 x Atlético Nacional (COL)

: Vencedor E2 x Atlético Nacional (COL) C7 : Vencedor E1 x Caracas (VEN)

: Vencedor E1 x Caracas (VEN) C8: Vencedor E3 x Barcelona de Guayaquil (EQU)

Fase 3 (nesta fase, o time melhor colocado no ranking da Conmebol terá a vantagem de decidir em casa)

G1: Vencedor C1 x Vencedor C8

G2: Vencedor C2 x Vencedor C7

G3: Vencedor C3 x Vencedor C6

G4: Vencedor C4 x Vencedor C5

AGORA É LIBERTADORES!

Alejandro Domínguez volta ao púlpito para dar início ao sorteio da Copa Libertadores 2019, após mais um breve discurso inicial - onde faz menção aos episódios vividos em Buenos Aires, antes do duelo de volta entre River Plate e Boca Juniors na final deste ano.

SORTEIO DA SUL-AMERICANA 2019

Fred Nandes, diretor de competições da Conmebol, dá início ao sorteio dos duelos da primeira fase da Copa Sul-Americana 2019! Bahia, Corinthians, Chapecoense e cia. já conhecem seus adversários, confira na lista abaixo!

Montevideo Wanderers (URU) x Sport Huancayo (PER)

Liverpool (URU) x Bahia (BRA)

Independiente (ARG) x Dep. Binacional (PER)

Bolivia 2 x Rio Negro (COL)

Argentinos Juniors (ARG) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Colón de Santa Fé (ARG) x Dep. Municipal (PER)

Unión Española (CHI) x Mushuc Runa (EQU)

Atlético Cerro (URU) x UT Cajamarca (PER)

Deportivo Santaní (PAR) x Once Caldas (COL)

Colo Colo (CHI) x Univ. Católica (EQU)

River Plate (URU) x Santos (BRA)

Dep. Guabirá (BOL) x Dep. Macará (EQU)

Bolívia 1 x Monagas (VEN)

Sol de América (PAR) x Mineros (VEN)

Unión La Calera (CHI) x Chapecoense (BRA)

Guaraní (PAR) x Deportivo Cali (COL)

Bolívia 3 x Zulia (VEN)

Racing Avellaneda (ARG) x Corinthians (BRA)

Independiente (PAR) x La Equidad (COL)

Dep. Antofagasta (CHI) x Fluminense (BRA)

Unión Santa Fé (ARG) x Indep. del Valle (EQU)

Defensa y Justicia (ARG) x Botafogo (BRA)

ACABOU A ESPERA!

A brasileira Bárbara Coelho, do SporTV, e o argentino Pablo Giralt abre, a cerimônia no Salão João Havelange, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Em seguida, passa a palavra para o presidente da entidade, Alejandro Dominguez, para suas considerações iniciais...

O SORTEIO DA FASE DE GRUPOS

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira os quatro potes de onde sairão os times de cada um dos oito grupos da Libertadores 'pra valer'. Os quatro times oriundos da fase preliminar estão definidos no Pote 4, o que significa que São Paulo e Atlético-MG podem cair em um grupo com um cabeça de chave brasileiro - a dizer, com Grêmio, Palmeiras ou Cruzeiro.

O trio, aliás, está no Pote 1 em função de sua colocação no ranking da Conmebol, enquanto Athletico Paranaense, Flamengo e Internacional estão no Pote 2, e automaticamente não poderão encarar os brasileiros do Pote 1.

FASE PRELIMINAR: COMO FUNCIONA?

🔜🏆 Tá chegando a hora do sorteio da #CONMEBOLLibertadores 2019!



📌 Assim estão os potes das primeiras fases da competição. pic.twitter.com/OHq3nXMYPa — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 17 de dezembro de 2018

A primeira fase preliminar - também chamada 'pré Libertadores' - terá três duelos, cujos vencedores avançam à segunda fase, onde outras treze equipes se juntam à disputa pela classificação da fase de grupos. A terceira fase, que irá colocar os vencedores das oito séries anteriores frente a frente, já tem os confrontos definidos, embora a ordem dos jogos seja decidida em função da colocação de cada time no ranking da Conmebol.

Os dois brasileiros da fase pré, São Paulo e Atlético-MG, entram diretamente na segunda fase, e podem acabar encarando times como Palestino (Chile) e Talleres (Argentina), além de Defensor Sporting (Uruguai) e Nacional (Paraguai), semifinalista e vice-campeão na Copa Libertadores de 2014, respectivamente.

QUEM ESTÁ NESSA LIBERTADORES?

Campeão da Copa Sul-Americana 2018, o Athletico Paranaense foi o último brasileiro a garantir vaga na Libertadores do ano que vem: os curitibanos se juntam a Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG, classificados da 1ª à 6ª colocação no último Brasileirão (nesta ordem), além do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil.

Destes, São Paulo e Atlético terão de passar, antes, das fases preliminares, e conhecerão 'antes' seus primeiros desafios na competição!

FALTA POUCO!

Uma boa noite! A partir de agora você passa a seguir tudo sobre o sorteio da Copa Libertadores 2019, onde iremos conhecer os confrontos das fases preliminares e os grupos da principal competição de clubes da América do Sul!