Sibari repreende os marroquinos: Não se deve ofender as famílias... E esta é a razão pela qual admiro as comemorações do Senegal

Ismail Saibari, estrela da seleção marroquina, se defendeu contra as críticas que recebeu da torcida marroquina, devido ao seu envolvimento em um ato provocador.

Em meio à disputa jurídica em curso sobre o título da Copa Africana das Nações de 2025, após o recurso do Senegal contra a decisão da CAF no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), um grupo de estrelas da seleção marroquina se envolveu em um comportamento inaceitável no meio desse cenário tenso.

A seleção dos Leões da Teranga provocou seus colegas marroquinos e a CAF com uma comemoração pública da Copa Africana antes do amistoso contra o Peru, realizado no último sábado, que terminou com a vitória da equipe africana por 2 a 0.

Um grupo de jogadores da seleção marroquina viu-se no centro de uma tempestade de reações da torcida, após interagirem com publicações de seus colegas da seleção senegalesa.

De acordo com o site marroquino Hesport, a crise eclodiu depois que vários jogadores curtiram as publicações dos astros da seleção do Senegal durante as comemorações do título, na cerimônia no Estádio da França, embora a legitimidade da conquista ainda seja objeto de uma disputa jurídica internacional.

O site informou que as imagens divulgadas mostraram o envolvimento de estrelas como Ismail Saibari, Chadi Riad e Elias Ben Seghir, além de Samir El Mourabit, Osama Terghaline e Yassine Kichta, no caso, o que intensificou as críticas da torcida contra eles.

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Por sua vez, Sibari disse, através de sua conta no Instagram: “Para esclarecer tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu, por engano, curti uma foto no Instagram sem prestar atenção”.

O jogador do PSV Eindhoven, da Holanda, acrescentou: “Entendo a raiva de algumas pessoas, mas isso não diminui o amor e a dedicação que tenho pelo Marrocos. Sempre defendi este país com orgulho; no entanto, em momentos de raiva, não se deve ofender as famílias, pois elas não têm nada a ver com tudo isso”.

O astro marroquino continuou: “Vamos nos concentrar no que é mais importante, que é a próxima Copa do Mundo, e manter nossa união para realizar nosso sonho”.

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A seleção marroquina venceu o Paraguai por 2 a 1 em um amistoso disputado ontem, terça-feira, na França, poucos dias após o empate em 1 a 1 com o Equador na Espanha.

Os dois jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.