Ismail Sibari, atacante da seleção marroquina, conquistou merecidamente o prêmio de “Melhor Jogador da Partida” após liderar os “Leões do Atlas” à vitória por 1 a 0 sobre a Escócia, em uma partida em que marcou um gol rápido na atual edição da Copa do Mundo de 2026.

Sibari balançou as redes apenas 69 segundos após o início da partida, estabelecendo um novo recorde como o gol árabe mais rápido da história da Copa do Mundo, tornando-se o primeiro marroquino e o segundo africano a marcar em suas duas primeiras partidas no torneio, depois do egípcio Mohamed Salah na edição de 2018.

O jogador, que está prestes a se transferir para o Bayern de Munique, não se contentou com o gol precoce, mas quase dobrou o placar em mais de uma ocasião, não fosse a trave ter defendido uma de suas tentativas perigosas.

Sobre seu desempenho notável, Saibari disse em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Cabe aos torcedores e à imprensa decidir se sou ou não uma estrela da Copa do Mundo. Estou apenas tentando ajudar a equipe com meu trabalho”.

O desempenho do atacante marroquino aconteceu sob o olhar atento de Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, que assistiu à partida das arquibancadas em meio a especulações sobre seu retorno ao comando técnico em breve.

Sibari comentou sobre a presença do técnico espanhol: “É uma honra para mim que ele tenha assistido ao nosso jogo”.

E acrescentou em outras declarações: “Estamos felizes com a vitória e poderíamos ter marcado mais gols. Foi um trabalho coletivo, a construção das jogadas foi boa, e o passe decisivo de Brahim no primeiro gol foi fantástico”.

E concluiu: “Se tivéssemos marcado o segundo gol, teríamos jogado com mais tranquilidade, mas lutamos com força nos últimos dez minutos e conquistamos a vitória merecida”.