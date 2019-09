Show do Bon Jovi é adiado e Náutico x Juventude volta para domingo

Polícia Militar de Pernambuco solicitou adiamento por causa de baixo efetivo dos profissionais. Porém, o Timbu conseguiu suspender a decisão

O jogo entre e Juventude, transferido para segunda-feira (23), graças a um show de Bon Jovi voltou para o domingo (22), conforme apurado pela Goal. A partida é válida pela semifinal da do Campeonato Brasileiro 2019.

A motivação para o adiamento inicial foi o baixo efetivo de policiais em Pernambuco, já que domingo (22) haverá show da banda estadunidense Bon Jovi no estádio do Arruda. Por causa dos eventos simultâneos, a Polícia Militar pediu o adiamento. No entanto, o Timbu conseguiu anular a solicitação nesta sexta-feira (20).

O duelo entre Náutico e Juventude será realizado no Estádio dos Aflitos. No duelo de ida, os pernambucanos foram derrotados, nos acréscimos, por 2 a 1. A partida de volta terá transmissão do DAZN, no fim de semana.

*Atualizado às 19h de 20 de setembro