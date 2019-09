Show do Bon Jovi adia o jogo de volta entre Náutico e Juventude nos Aflitos

A Polícia Militar de Pernambuco solicitou o adiamento por causa de baixo efetivo de seus profissionais

O Ministério Público de Pernambuco confirmou, na noite desta quinta-feira (19), o adiamento da partida entre e Juventude, válido pelo duelo de volta da semifinal da . O duelo, anteriormente marcado para este domingo (22), passou para segunda-feira (23).

A motivação para o adiamento foi o baixo efetivo de policiais em Pernambuco, já que domingo haverá show da banda estadunidense Bon Jovi no estádio do Arruda. Por causa dos eventos simultâneos, a Polícia Militar pediu o adiamento.

Mais artigos abaixo

O duelo entre Náutico e Juventude será realizado no Estádio dos Aflitos. No duelo de ida, os pernambucanos foram derrotados, nos acréscimos, por 2 a 1. A partida de volta terá transmissão do DAZN, às 20h.