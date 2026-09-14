O jornalista Ahmed Shobier revelou a verdade sobre o retorno do palestino Wessam Abou Ali ao Al Ahly do Egito durante a próxima janela de transferências de inverno.

Shobier disse, em declarações ao rádio nesta segunda-feira: "Foi publicado ontem que o Al Ahly começou a abrir uma negociação ou a testar o terreno para o retorno de Wessam Abou Ali, e se o clube Columbus Crew aceitaria ou não a saída dele".

E prosseguiu: "Eu disse que tomara, porque foi um jogador que fez muita diferença no Al Ahly, mas o técnico do Columbus Crew disse que ele é o futuro do clube, que não há chance de saída, e afirmou que a lesão dele afetou a equipe e que ele vai voltar em breve".

E acrescentou: "Se houver meia chance de ele voltar ao Al Ahly, então digo ao clube Al Ahly: não hesite. A ideia do retorno dele é quase inexistente, mas é importante que a gente sonhe e pense".

E o ex-goleiro do Al Ahly acrescentou: "O marroquino Hossam Aouar deu ontem uma palestra muito, muito longa com os jogadores, e eles abriram o coração uns com os outros, conversaram entre si, e você sente que os jogadores estão motivados e querendo o próximo jogo, e há um estado de raiva porque eles veem que a torcida está muito, muito irritada com a atuação no último período, e os jogadores querem se provar e apresentar um nível melhor".

O Al Ahly enfrenta o Abou Qir Fertilizers amanhã, terça-feira, no Campeonato Egípcio, no qual ocupa a terceira posição com 10 pontos, atrás do Zamalek, vice-líder, no saldo de gols, e a dois pontos do Pyramids, líder.









O fim da novela Juan Bezerra

Shobier passou a falar sobre o Zamalek, dizendo: "Finalmente entraram os créditos finais da novela das noites de Bezerra. O Zamalek não tinha outra alternativa a não ser aceitar a saída de Bezerra, por diversos motivos, entre eles, que não há mais volta com ele. A proposta do Shabab Al Ahli Dubai o convenceu, ficou fixa na cabeça dele, ele não vai voltar atrás, dinheiro e a vida em Dubai, e o Zamalek tentou de tudo, sem sucesso".

E prosseguiu: "O clube sofre de uma crise financeira muito, muito grave e, portanto, o Zamalek está em extrema necessidade de dinheiro, e os jogadores têm valores a receber e querem seu dinheiro. Como te disse ontem, os detalhes financeiros do contrato: 3 milhões de dólares à vista na assinatura, 1 milhão de dólares em fevereiro e 1 milhão em agosto, além de 1 milhão de dólares em incentivos e bônus. O Zamalek aqui te diz que tem 6 milhões de dólares, e havia 10% de comissão para o agente dele, que se aproximavam de 600 mil dólares, e isso foi retirado, e também 5% de direito de patrocínio, e a premiação do título do campeonato, que era de cerca de 20 mil dólares, então o jogador abriu mão de tudo isso, e o Zamalek te diz assim: eu cheguei a quase 7 milhões de dólares".

E apontou: "O que eu sabia ontem é que não havia revenda para o clube Zamalek, mas fiquei sabendo que o Zamalek, nos metros finais, insistiu em incluir uma cláusula que dá ao clube o direito a um percentual de 20% do valor de uma futura venda do jogador".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora