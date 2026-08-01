Mostafa Shobier, goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, deu mais um passo rumo a uma carreira profissional no exterior, após assinar oficialmente com a agência internacional de gestão de carreiras CAA Base, em um movimento que amplia suas chances de transferência para algum clube europeu no próximo período, depois das atuações marcantes que apresentou na Copa do Mundo de 2026.

O confiável jornalista italiano Fabrizio Romano revelou, por meio de sua conta na plataforma "X", que Shobier passou a integrar a lista de jogadores representados pela agência CAA Base, apontando que seu contrato atual com o Al Ahly vai até junho de 2027, mas que ele pode deixar o clube diante do interesse de vários clubes em contratá-lo após seu destaque no Mundial.

Esse passo veio depois da campanha histórica que o goleiro fez com a seleção do Egito, na qual desempenhou um papel de destaque ao levar o Egito às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após apresentar uma série de atuações consistentes que chamaram a atenção de observadores e olheiros de vários clubes fora do Egito.

A CAA Base é uma das maiores agências de gestão de carreiras de jogadores no mundo do futebol e mantém amplas relações com os grandes clubes da Europa, além de acompanhar a carreira de vários dos principais craques do esporte.

Entre os jogadores mais famosos representados pela agência estão o inglês Cole Palmer e o equatoriano Moisés Caicedo, dupla do Chelsea, e o inglês Eberechi Eze, estrela do Arsenal, e, entre os técnicos, o italiano Carlo Ancelotti e o espanhol Julen Lopetegui.

A entrada de Shobier nessa agência é vista como um indício importante da proximidade de uma experiência profissional fora do Campeonato Egípcio, especialmente diante do interesse que despertou após sua participação de destaque na Copa do Mundo, que valorizou suas ações no mercado de transferências.