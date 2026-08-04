Shobeir revela os bastidores no Zamalek: a verdade sobre a proposta de Bezerra e a crise do astro marroquino e da empresa de futebol

O comentarista Ahmed Shobeir revelou vários assuntos importantes dentro do clube Zamalek, esclarecendo a veracidade das notícias que circulam sobre o recebimento de uma proposta oficial do Shabab Al-Ahli, dos Emirados, para a contratação do brasileiro Juan Bezerra. Ele também abordou a crise dos valores devidos a Salah Mosaddak e revelou as últimas novidades relacionadas à empresa de futebol.

Shobeir afirmou, durante suas declarações no rádio: "Chegou alguma proposta oficial ao clube Zamalek vinda do Shabab Al-Ahli para contratar Juan Bezerra? Não, não chegou nenhuma proposta em absoluto, e nem o clube nem o jogador receberam qualquer proposta oficial até agora. Existe interesse do Golfo pelo jogador? Ouvimos falar, assim como ouvimos sobre o interesse em outros nomes."

E acrescentou: "Vou lhes contar uma surpresa: o Zamalek não se opõe à saída de Bezerra se chegar uma proposta adequada, pois o clube não segura nenhum jogador. Se vier uma proposta no valor de 6 ou 7 milhões de dólares, ele será liberado para sair."

O comentarista Ahmed Shobeir prosseguiu: "No momento atual, Bezerra e seu empresário receberam todos os seus valores devidos, portanto não há nada que o preocupe além de manter a regularidade nos treinamentos com a equipe."

A crise dos valores devidos a Salah Mosaddak

Shobeir falou sobre a crise do Zamalek com Salah Mosaddak, afirmando que o atraso do clube no pagamento dos valores devidos ao jogador fez com que a crise se agravasse.

E disse: "A crise do Zamalek com Salah Mosaddak envolve a quantia de 400 mil dólares, que era o valor devido ao jogador inicialmente, mas, por causa do atraso no pagamento, as reivindicações subiram para 800 mil dólares, o que foi uma das razões pelas quais o clube sofreu a proibição disciplinar de registro."

E acrescentou: "O Zamalek chegou a um acordo com Salah Mosaddak, e o jogador já recebeu 400 mil dólares, ficando o restante dos seus valores para ser pago no final do mês de julho. Mas, depois que o clube não cumpriu o pagamento da parcela restante na data determinada, a crise se intensificou."

O comentarista Ahmed Shobeir esclareceu: "A diretoria do Zamalek entrou em contato com Salah Mosaddak e pediu que ele adiasse o recebimento da quantia restante por causa das difíceis condições financeiras pelas quais o clube passa."

E concluiu suas palavras sobre essa crise dizendo: "Salah Mosaddak recusou completamente a ideia do adiamento e informou aos dirigentes do Zamalek que não esperaria nem meia hora, exigindo receber seus valores integralmente e afirmando que apresentaria uma nova queixa caso não recebesse seu dinheiro, o que faz com que a diretoria do Zamalek seja obrigada a encerrar esse assunto rapidamente."

O destino da empresa de futebol no Zamalek

Sobre o assunto da empresa de futebol, Shobeir afirmou que o projeto não foi cancelado, mas passa por uma situação de congelamento temporário. Disse: "Muitos perguntam sobre a empresa de futebol no Zamalek, e a verdade é que o projeto está congelado no momento atual, mas não foi cancelado e não será cancelado, e talvez atrase um pouco até que seja organizado da forma adequada."

E acrescentou: "É essencial que a maior parte pertença ao clube Zamalek, mesmo que seja na proporção de 51% contra 49%. Há entidades no Egito que não são para vender ou comprar, e não é correto falar em vender o Al-Ahly ou o Zamalek. Pode-se falar em parceria ou na existência de um percentual de controle para o clube, mas não é lógico que a crise financeira se transforme em conversa sobre a venda desses clubes, pois eles representam uma parte da história do futebol egípcio."