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imago-sport-1085302652.jpgANP
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Shiloh 't Zand explica comemoração efusiva contra o Feyenoord, seu verdadeiro empregador

Feyenoord x Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie
S. Zand

Shiloh 't Zand deu um duro golpe no Feyenoord na noite de sábado, justamente em De Kuip. Emprestado pelo clube de Roterdã ao Fortuna Sittard, o meio-campista marcou o gol do empate por 1 a 1 aos 86 minutos e contou, após a partida, à ESPN que o empate no fim teve para ele quase o sabor de uma vitória.

"Sim, acho que sim", respondeu 't Zand ao ser perguntado se o gol teve sabor de vitória. "Quando você olha para o jogo todo, é claro que há momentos difíceis. Então, marcar aos 86 minutos é simplesmente maravilhoso."

Marcar contra o Feyenoord em De Kuip não é novidade para 't Zand. O meio-campista já havia balançado as redes em Roterdã pelo Heracles Almelo e comemorou seu segundo gol na Eredivisie contra o clube ao qual pertence. "É claro que é uma sensação boa. Sou um garoto de Zuid, e poder marcar em De Kuip contra o Feyenoord é simplesmente uma sensação boa."

O meio-campista de 23 anos reconhece que enfrentar o Feyenoord desperta nele uma motivação a mais. "Acho que, é claro, você fica um pouco mais determinado, mas quero dar cem por cento em todos os jogos e ser importante para a equipe. É claro que é bom ter conseguido isso hoje."

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Segundo 't Zand, o Fortuna deve o ponto principalmente à forma como a equipe de Danny Buijs se defendeu. "Quando você olha para o jogo todo, nós nos mantivemos compactos como equipe e não foi fácil jogar pelo meio da nossa defesa", explicou.

O time de Limburg tentou fazer com que o Feyenoord atacasse principalmente pelos lados e buscou criar perigo nos contra-ataques. "Sempre tentamos levar o adversário a jogar pelos lados. Se ele cria pouco ou quase nada por ali, fica difícil marcar contra nós. Acho também que podemos ser perigosos no contra-ataque, e mostramos isso algumas vezes hoje."

Antes da partida, o técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, falou positivamente sobre a evolução de 't Zand, que vem recebendo no Fortuna os minutos em campo que buscava em Roterdã. "Vim para o Fortuna para jogar e mostrar meu futebol. No ano passado, tive minutos em campo pelo Jong Feyenoord. É claro que é bom receber agora essa oportunidade do Fortuna e do treinador na Eredivisie."

Chamou a atenção a forma como 't Zand comemorou o empate: o jogador emprestado pelo Feyenoord foi à loucura após o gol e deslizou de joelhos. Enquanto alguns atletas preferem não comemorar por respeito ao clube ao qual pertencem, 't Zand não vê motivo para isso. "Jogo pelo Fortuna e marco pelo Fortuna. Então comemoro pelo Fortuna."

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