Shiloh 't Zand deu um duro golpe no Feyenoord na noite de sábado, justamente em De Kuip. Emprestado pelo clube de Roterdã ao Fortuna Sittard, o meio-campista marcou o gol do empate por 1 a 1 aos 86 minutos e contou, após a partida, à ESPN que o empate no fim teve para ele quase o sabor de uma vitória.

"Sim, acho que sim", respondeu 't Zand ao ser perguntado se o gol teve sabor de vitória. "Quando você olha para o jogo todo, é claro que há momentos difíceis. Então, marcar aos 86 minutos é simplesmente maravilhoso."

Marcar contra o Feyenoord em De Kuip não é novidade para 't Zand. O meio-campista já havia balançado as redes em Roterdã pelo Heracles Almelo e comemorou seu segundo gol na Eredivisie contra o clube ao qual pertence. "É claro que é uma sensação boa. Sou um garoto de Zuid, e poder marcar em De Kuip contra o Feyenoord é simplesmente uma sensação boa."

O meio-campista de 23 anos reconhece que enfrentar o Feyenoord desperta nele uma motivação a mais. "Acho que, é claro, você fica um pouco mais determinado, mas quero dar cem por cento em todos os jogos e ser importante para a equipe. É claro que é bom ter conseguido isso hoje."

Segundo 't Zand, o Fortuna deve o ponto principalmente à forma como a equipe de Danny Buijs se defendeu. "Quando você olha para o jogo todo, nós nos mantivemos compactos como equipe e não foi fácil jogar pelo meio da nossa defesa", explicou.

O time de Limburg tentou fazer com que o Feyenoord atacasse principalmente pelos lados e buscou criar perigo nos contra-ataques. "Sempre tentamos levar o adversário a jogar pelos lados. Se ele cria pouco ou quase nada por ali, fica difícil marcar contra nós. Acho também que podemos ser perigosos no contra-ataque, e mostramos isso algumas vezes hoje."

Antes da partida, o técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, falou positivamente sobre a evolução de 't Zand, que vem recebendo no Fortuna os minutos em campo que buscava em Roterdã. "Vim para o Fortuna para jogar e mostrar meu futebol. No ano passado, tive minutos em campo pelo Jong Feyenoord. É claro que é bom receber agora essa oportunidade do Fortuna e do treinador na Eredivisie."

Chamou a atenção a forma como 't Zand comemorou o empate: o jogador emprestado pelo Feyenoord foi à loucura após o gol e deslizou de joelhos. Enquanto alguns atletas preferem não comemorar por respeito ao clube ao qual pertencem, 't Zand não vê motivo para isso. "Jogo pelo Fortuna e marco pelo Fortuna. Então comemoro pelo Fortuna."