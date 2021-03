Shevchenko aposta que Mbappé pode ganhar a Bola de Ouro "várias vezes"

O técnico da Ucrânia apoiou o atacante do Paris-Saint-Germain para se tornar o melhor jogador do mundo

Apesar de já ter declarado que a Bola de Ouro não é a sua prioridade, Kylian Mbappé segue brilhando e encantando a todos com o seu futebol apresentado no PSG e na seleção francesa. E, de acordo com Andriy Shevchenko, atualmente técnico da Ucrânia, é questão de tempo o atacante receber o prêmio individual.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Nós sabemos como ele é fantástico. Ele tem um futuro excepcional. É um menino que deve ganhar muitas Bolas de Ouro, porque ele merece.", apontou.

Mbappé marcou 16 gols em 40 jogos pelos "Bleus" até o momento, incluindo quatro na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Como foi o desempenho de Mbappe pelo PSG nesta temporada?

O jogador marcou 30 gols em 36 partidas em todas as competições do PSG em 2020/21, um tento a mais do que em toda a temporada passada. A ex-estrela do Monaco registrou 20 gols na Ligue 1 e seis na Liga dos Campeões, com a equipe de Mauricio Pochettino ainda na disputa pelas duas competições.