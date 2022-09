Sheriff Tiraspol x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Red Devils buscam a primeira vitória no Grupo E da Europa League; veja como acompanhar na internet

Depois da derrota para o Real Sociedad por 1 a 0 na rodada de estreia, o Manchester United visita o Sheriff Tiraspol, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Com uma semana de descanso com o cancelamento do jogo contra o Crystal Palace, Ten Hag deve mandar a campo o time mais forte possível para conquistar uma vitória crucial, já que Martinez, Raphael Varane e Bruno Fernandes se preparam para retornar entre os 11.

Luke Shaw, com problema no pé, é tratado como dúvida, enquanto Marcus Rashford deve liderar o ataque após ser poupado na primeira rodada.

Do outro lado, o Sheriff Tiraspol, líder do grupo com três pontos, venceu o Omonia por 3 a 0.

Tomas fez uma série de mudanças na vitória sobre Mislami Orhei, mas a dupla do meio-campo, Diop e Moussa Kyabou, deve retornar ao time titular.

Escalações:

Escalação do provável SHERIFF TIRASPOL: Koval; Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Diop; Ouattara, Atiemwen, Akanbi.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Eriksen, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Desfalques

Sheriff Tiraspol

Apenas o goleiro Dumitru Celeadnic, com Covid-19, está fora.

Man. United

Facundo Pellistri, Brandon Williams e Anthony Martial, lesionados, seguem como desfalque.

Quando é?

Getty Images

• Data: 15 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Zimbru – Chișinău, Moldávia

• Arbitragem: PAWEL RACZKOWSKI (árbitro), RADOSLAW SIEJKA e ADAM KUPSIK (assistentes), TOMASZ MUSIAL (quarto árbitro) e PAWEL PSKIT (AVAR)