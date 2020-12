Sheffield United x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado nesta quinta-feira (17), pela 13ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tentando colar nos líderes após empatar no clássico diante do City , o viaja para enfrentar o lanterna nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Bramall Lane, pela 13ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada, além do Watch ESPN, por streaming. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sheffield United x Manchester United DATA Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 LOCAL Bramall Lane - Sheffield, ING HORÁRIO 17h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michael Oliver Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett Quarto árbitro: Robert Jones VAR: Paul Tierney Assistente VAR: Harry Lennard

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Sheffield United / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada, além da Watch ESPN, por streaming. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SHEFFIELD UNITED

Na lanterna, o Sheffield United busca se recuperar urgentemente na competição . Após uma campanha incrível em 2019-20, com o time chegando a brigar por vaga nas competições europeias, a equipe não consegue alcançar o mesmo nível e só conquistou um ponto em 12 jogos.

Para o duelo, Chris Wilder terá alguns poucos desfalques: Oli McBurnie, que sofreu lesão no ombro diante do , é dúvida e não deve jogar. Jack O'Connell segue se recuperando e não tem chances de jogo.

Provável escalação do Sheffield United: Ramsdale; Jagielka, Egan e Basham; Lowe, Fleck, Ampadu, Berge e Baldock; Burke e Mousset.

MANCHESTER UNITED

Por outro lado, Ole Gunnar Solksjaer deve aproveitar o duelo contra o lanterna para rodar o elenco e descansar alguns de seus principais jogadores.

Cavani, por exemplo, dúvida para a partida, deve ser poupado e nem viajará para Sheffield. Matic, Pogba, Mata e até Dean Henderson são alguns nomes que podem aparecer na equipe titular.

Dos titulares, Marcus Rashford e Bruno Fernandes, principais jogadores da equipe , devem ser mantidos.

Provável escalação do Manchester United: Henderson (De Gea); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles (Luke Shaw); Matic e Pogba (Van de Beek); Mata, Bruno Fernandes e Rashford; Martial (Greenwood).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHEFFIELD UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 1 x 2 Premier League 6 de dezembro de 2020 Southampton 3 x 0 Sheffield United Premier League 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sheffield United Premier League 20 de dezembro de 2020 9h (de Brasília) Sheffield United x Premier League 26 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Manchester United 8 de dezembro de 2020 Manchester United 0 x 0 Premier League 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas