Shawberto Carlos? Roberto Carlos brinca com comparação com lateral da Inglaterra

As exibições do lateral do Manchester United no torneio receberam muitos aplausos da torcida inglesa

As atuações de Luke Shaw na Euro 2020 receberam o selo de aprovação do ex-lateral brasileiro, Roberto Carlos, depois que o inglês ganhou comparações com a lenda brasileira que colecionou títulos no Palmeiras, Real Madrid e seleção brasileira, e já chegou a trabalhar como treinador depois que se aposentou como jogador.

Shaw tem sido um dos jogadores de destaque para seleção inglesa durante o torneio, principalmente nas fases eliminatórias, onde já distribuiu três assistências em dois jogos.

Depois de uma exibição de homem da partida nas quartas de final contra a Ucrânia, um apelido dado a ele pelos fãs do Manchester United no início desta temporada - "Shawberto Carlos" - ganhou atenção nacional, com o lateral agora respondendo as comparações.

Quando questionado sobre o que ele acha das performances de Shaw até agora, o lateral disse à PA Media: “Você pode ver que ele está muito motivado."

“Ele está realmente melhorando, seu desempenho contra a Ucrânia foi muito bom. Ele tem sido uma parte importante deste time inglês, junto com todos os outros."

“Ele tem aprimorado cada jogo e acho que tem tudo para chegar ao topo. Ele é o lateral esquerdo da Inglaterra, isso por si só diz muito.”

Questionado sobre as comparações consigo mesmo, o ex-lateral, que somou 125 partidas pelo Brasil entre 1992 e 2006, fez questão de não comparar seu estilo de jogo, dizendo que o futebol era diferente quando ele jogou.

“Não gosto de comparar”, acrescentou o jogador de 48 anos, que integrou a seleção brasileira que levantou a Copa do Mundo de 2002. “São dois períodos completamente diferentes no futebol. Eu tive meu tempo e agora ele está tendo o dele."

“Acho que as semelhanças podem ser que ele tem força e vontade de vencer, assim como eu.”

(Foto: Getty Images)

Embora as comparações de "Shawberto Carlos" tenham sido feitas em parte em tom de brincadeira, o fato de Shaw estar sendo comparado a um jogador tão lendário destaca o quão bem ele se saiu no torneio.

Depois de perder a vitória da Inglaterra no jogo de abertura contra a Croácia, Shaw começou todos os jogos desde então, com sua força ofensiva crescendo para se igualar às suas capacidades defensivas nas vitórias contra Alemanha e Ucrânia.

Suas exibições impressionantes vêm de uma ótima temporada no Manchester United, que viu Shaw reviver sua carreira com Ole Gunnar Solskjaer, depois participações abaixo do esperado sob o comando do técnico José Mourinho.

É quase certo que ele começará a grande semifinal de quarta-feira (7), contra a Dinamarca, em Wembley, enquanto a Inglaterra tenta chegar à sua primeira final de um grande torneio desde 1966.