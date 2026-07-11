Shaqueel van Persie volta a figurar na lista de convocados do Feyenoord pela primeira vez desde a demissão de seu pai

Shaqueel van Persie pode disputar seus primeiros minutos da temporada 2026/27 neste sábado. O talentoso atacante começa no banco, atrás de Nacho Ferri, a contratação milionária que fará sua estreia não oficial pelo Feyenoord contra o Club Brugge, no De Kuip.
O capitão Timon Wellenreuther estará no gol do Feyenoord na tarde de sábado. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld e Jordan Lotomba formam a defesa de Giovanni van Bronckhorst.
No meio-campo, Gio opta novamente por Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Luciano Valente. No ataque, Calvin Stengs, Ferri e Gonçalo Borges devem garantir os gols do time de Roterdã.
Van Persie Júnior volta a integrar a lista de convocados do Feyenoord, pela primeira vez desde a demissão de seu pai, Robin. O atacante de 19 anos ainda estava ausente na partida contra o FC Dordrecht, mas continua esperançoso de ter sua chance no De Kuip.
O amistoso entre o Feyenoord e o Club Brugge poderá ser assistido a partir das 12h, mediante pagamento, no Feyenoord ONE. Quem criar uma conta no site do clube belga poderá assistir à partida gratuitamente.
Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.
Reservas do Feyenoord: Bossin, Berger; Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Mármol, Plug, Wessels; Zechiël, Hadidi, Van den Elshout, Steijn; Diarra, Tengstedt, Van Persie, Sliti e Ivanusec.