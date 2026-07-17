Shaqueel van Persie manda os jogadores mais bem pagos para o banco no Feyenoord

Shaqueel van Persie será titular na tarde desta sexta-feira pelo Feyenoord, que enfrentará o Sporting Charleroi em um amistoso às 13h30. O atacante de 19 anos foi escalado como ponta direita, em detrimento de Calvin Stengs, que soube esta semana que não tem mais futuro no De Kuip.
Luka Ivanusec, assim como Stengs, um jogador com alto salário, também terá que se contentar com um lugar no banco. Gaoussou Diarra, contratação milionária, também estará lá.
Giovanni van Bronckhorst escolheu Liam Bossin como goleiro para enfrentar o time belga em baixa. Tjark Ernst ainda não está presente nesta sexta-feira em Varkenoord. Os goleiros das categorias de base Mannou Berger e Ismail Ka estão presentes como reservas.
Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld e Mika Mármol formam a defesa. Este último, portanto, joga como lateral-esquerdo.
No meio-campo, Gio opta, pelo terceiro amistoso consecutivo, por Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Luciano Valente. Gjivai Zechiël e Sem Steijn devem entrar em campo após o intervalo.
No ataque, Van Persie, Nacho Ferri e Gonçalo Borges devem garantir os gols. A partida poderá ser assistida com exclusividade no Feyenoord ONE.
Escalação do Feyenoord: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie, Ferri, Borges.
Reservas do Feyenoord: Berger, Ka; Lotomba, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Van den Elshout, Steijn; Stengs, Sliti, Tengstedt, Ivanusec, Diarra, Zinhagel.