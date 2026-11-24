Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Shaqueel van Persie tem sentimentos mistos sobre a derrota do Feyenoord para o FC Porto por 1 a 0. Ele está satisfeito com sua estreia como titular e com a atuação do time, mas lamenta que a equipe de Roterdã tenha saído novamente de mãos vazias. Ainda assim, Van Persie sente confiança para o clássico de domingo contra o Ajax.

Nacho Ferri vinha sendo a primeira opção do técnico Giovanni van Bronckhorst para o ataque nesta temporada, mas, na terça-feira, foi a vez de Van Persie. O atacante de 20 anos jogou por 66 minutos, embora não tenha conseguido deixar sua marca na atuação do Feyenoord.

“Sim, estou orgulhoso da minha estreia como titular, mas lamento o resultado”, disse Van Persie a Noa Vahle, da Ziggo Sport. “Tenho a sensação de que poderíamos ter conseguido mais. Acho que jogamos bem como equipe e tivemos chances. No fim das contas, estou orgulhoso da minha estreia como titular.”

“Já estou aqui há algum tempo, mas, por causa das minhas lesões, não pude estrear como titular antes”, explicou Van Persie. “É muito bom poder fazer isso agora. Espero jogar mais minutos.”

Publicidade Publicidade

Para isso, Van Persie sabe que precisa melhorar a condição física. “Sinto que estou ficando mais em forma a cada semana, e isso é o mais importante para mim. Meu objetivo é conseguir jogar 90 minutos regularmente. Estou no caminho certo.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Achei que não joguei muito bem. Sou bastante crítico comigo mesmo”, avaliou Van Persie sobre sua atuação contra o Porto. “Em termos de movimentação, me esforcei bastante para me desmarcar, mas às vezes simplesmente não dá certo. Os caras tentam, eu tento me desmarcar. Juntos, procuramos fazer o melhor possível. Hoje não deu certo.”

Depois da derrota para o Porto, o Feyenoord terá de virar a página rapidamente, já que no domingo enfrenta o Ajax no clássico. Segundo Van Persie, a equipe chega confiante para a partida, em parte porque voltou a mostrar sinais de melhora em campo.

Publicidade

“Acho que hoje demos um bom passo pensando em domingo, porque é um jogo muito importante. Sinto no grupo que estamos prontos. Vamos com tudo no domingo.”

“O time está muito motivado, todo mundo está pronto para domingo”, continuou. “Se vencermos o clássico, isso compensaria bastante o que aconteceu nas últimas semanas. É o que vamos buscar.”