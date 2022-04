Shakhtar segura David Neres e Pedrinho, que devem ficar sem jogar até julho

David Neres e Pedrinho, dupla do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, deve ficar até o fim da temporada europeia sem atuar. Eles fazem trabalhos individuais e se preparam para o início da próxima temporada. Ambos encontraram empecilhos para defender outros clubes.

Os dois são agenciados pelo escritório de Giuliano Bertolucci. O empresário conversou com a diretoria do Shakhtar Donetsk e tentou a liberação da dupla no mercado da bola. A ideia era que eles atuassem por clubes do Brasil até dezembro de 2022 ou por clubes da Europa até o fim da próxima temporada, em junho de 2023.

Entretanto, o Shakhtar Donetsk confia na volta do futebol ucraniano a partir de julho deste ano. O esporte está parado no país por causa do conflito bélico com a Rússia. Jogadores tiveram os contratos suspensos até junho deste ano, com a obrigação de retornar ao clube na próxima temporada em caso de pacificação no local.

A GOAL antecipou que o Shakhtar Donetsk não pretendia liberar a dupla e contava com ambos para uma intertemporada na Turquia. O elenco do time ucraniano foi ao país europeu para treinar enquanto houver a tensão entre Rússia e Ucrânia. Os jogadores, no entanto, se recusaram a voltar aos trabalhos e fazem atividades à parte neste momento em que têm os contratos suspensos.

Pedrinho e David Neres atraíram interesses de Corinthians e São Paulo no futebol brasileiro. Os clubes paulistas, porém, queriam a permanência da dupla até o fim de 2022, o que não foi autorizado pelo Shakhtar Donetsk.

Recém-contratado por 15 milhões de euros, Neres também tornou-se alvo do Lyon, da França. O clube, contudo, queria o jogador por um período maior, até o fim da próxima temporada europeia, o que também não foi autorizado.

Pedrinho, de 23 anos, tem contrato até 30 de junho de 2025 com o Shakhtar Donetsk. David Neres, de 25 anos, assinou até dezembro de 2026.