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Shakhtar Donetsk x Sporting CP: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 12:45 Stamford Bridge

O jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP começa em 03/11/2026, às 18h45.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN. Todas as informações sobre o streaming estão abaixo.

Destaques da semana: o que aconteceu com Shakhtar Donetsk e Sporting CP?

O Shakhtar chega para esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, a equipe venceu o Obolon Kyiv por 2 a 0 na Premier League ucraniana. O único revés foi na Champions League: uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão. Ao todo, o Shakhtar marcou oito gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas.

O Sporting CP também soma três vitórias e duas derrotas. A vitória mais recente foi por 2 a 0 fora de casa contra o Casa Pia, na Liga Portugal. Na Champions League, porém, a equipe perdeu seu último jogo por 3 a 2 para o LASK, depois de ter vencido o Lens por 2 a 0 fora de casa. O Sporting marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: escalações

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: momento das equipes

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico de confrontos diretos

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: as tabelas