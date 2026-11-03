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Shakhtar Donetsk x Sporting CP hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Shakhtar Donetsk x Sporting
Shakhtar Donetsk
Sporting
Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk enfrenta o Sporting CP. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Shakhtar Donetsk x Sporting CP: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Stamford Bridge

O jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP começa em 03/11/2026, às 18h45.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN. Todas as informações sobre o streaming estão abaixo.

Destaques da semana: o que aconteceu com Shakhtar Donetsk e Sporting CP?

O Shakhtar chega para esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, a equipe venceu o Obolon Kyiv por 2 a 0 na Premier League ucraniana. O único revés foi na Champions League: uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão. Ao todo, o Shakhtar marcou oito gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas.

O Sporting CP também soma três vitórias e duas derrotas. A vitória mais recente foi por 2 a 0 fora de casa contra o Casa Pia, na Liga Portugal. Na Champions League, porém, a equipe perdeu seu último jogo por 3 a 2 para o LASK, depois de ter vencido o Lens por 2 a 0 fora de casa. O Sporting marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas.

SHK

SHK - Sequência

KOL
V2-1
INT
D1-0
ZOR
E0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCP

SCP - Sequência

RCL
V0-2
LAS
D2-3
VIS
D1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: escalações

Prováveis escalações de Shakhtar Donetsk x Sporting

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Formação
Sporting crest
Sporting
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. Suarez
Sporting crest
Sporting
SCP
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Time titular

Sporting

Técnico

  • A. Turan
  • R. Borges

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: momento das equipes

SHK

SHK - Sequência

KOL
V2-1
INT
D1-0
ZOR
E0-0
DKV
V3-0
OBO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCP

SCP - Sequência

RCL
V0-2
LAS
D2-3
VIS
D1-2
MAR
V2-1
CAP
V0-2
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Shakhtar DonetskEmpateSporting
0
0
2
Liga dos Campeões
Sporting badge
Sporting
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting badge
Sporting
SCP
1
FJ
0Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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