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Shakhtar Donetsk x Sporting CP: horário do jogo
O jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP começa em 03/11/2026, às 18h45.
Shakhtar Donetsk x Sporting CP ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN. Todas as informações sobre o streaming estão abaixo.
Destaques da semana: o que aconteceu com Shakhtar Donetsk e Sporting CP?
O Shakhtar chega para esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, a equipe venceu o Obolon Kyiv por 2 a 0 na Premier League ucraniana. O único revés foi na Champions League: uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão. Ao todo, o Shakhtar marcou oito gols e sofreu apenas dois nessas cinco partidas.
O Sporting CP também soma três vitórias e duas derrotas. A vitória mais recente foi por 2 a 0 fora de casa contra o Casa Pia, na Liga Portugal. Na Champions League, porém, a equipe perdeu seu último jogo por 3 a 2 para o LASK, depois de ter vencido o Lens por 2 a 0 fora de casa. O Sporting marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas.
Shakhtar Donetsk x Sporting CP: escalações
Prováveis escalações de Shakhtar Donetsk x Sporting
Time titular
Técnico
- A. Turan
- R. Borges
Shakhtar Donetsk x Sporting CP: momento das equipes
Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Shakhtar Donetsk x Sporting CP: as tabelas
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