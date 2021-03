Shakhtar Donetsk x Roma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após vitória por 3 a 0 na ida, Roma pode perder por até dois gols de diferença e mesmo assim se classifica; saiba como acompanhar na TV e na internet

Shakhtar Donetsk e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Olímpico de Kiev, a partir das 14h55 (de Brasília), no duelo de volta das oitavas de final da Europa League após vitória dos romanos por 3 a 0 na ida. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Shakhtar Donetsk x Roma DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Kiev - Kiev, UCR HORÁRIO 14h55 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)

Quatro árbitro: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



Shakhtar, de Moraes, quer reveter a derrota no primeiro jogo / Foto: Getty Images

A partida desta quinta-feira (18) terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pelo lado dos ucranianos, que precisam de uma virada épica para seguirem vivos na competição, a única ausência é Taras Stepanenko, com uma lesão no joelho. O restante do elenco de Luis Castro está disponível e os titulares estão descansados, já que o treinador poupou os atletas no último jogo da equipe no campeonato local.

Já os romanos seguem sem diversos jogadores importantes. Henrikh Mkhitaryan, que saiu lesionado no primeira tempo do jogo de ida, Jordan Veretout e Chris Smalling estão no departamento médico. O brasileiro Juan Jesus testou positivo para a Covid-19 e segue em isolamento. A boa notícia é a vantagem construída no jogo de ida e pode perder por até 2 a 0 que ainda assim se classifica.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Matvienko, Vitão, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes.

Provável escalação da Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 0 Shakhtar Donetsk Europa League 11 de março de 2021 Shakhtar Donetsk 4 x 0 Desna Campeonato Ucraniano 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lviv x Shakhtar Donestk Campeonato Ucraniano 21 de março de 2021 12h (de Brasília) Vorskla x Shakhtar Donestk Campeonato Ucraniano 3 de abril de 2021 A confirmar

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 0 Shakhtar Donetsk Europa League 11 de março de 2021 Parma 2 x 0 Roma Serie A TIM 14 de março de 2021

Próximas partidas