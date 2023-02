Shakhtar Donetsk x Rennes ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Shakhtar Donetsk e Rennes se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 14h45 (de Brasília), na Pepsi Arena, pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após ser eliminado no Grupo F da Champions League, o Shakhtar chega para a disputa da Europa League, enquanto o Rennes disputou a fase de grupos da Liga Europa, se classificando na segunda posição do Grupo B, com 12 pontos conquistados.

Com o calendário do futebol ucraniano marcado para ter início apenas em maio, o Shakhtar vem disputando amistosos, tendo vencido o mais recente contra o Sarajevo, por 4 a 0. Já o Rennes vem de duas derrotas consecutivas para Toulouse e Lille no Campeonato Francês, ambas por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação provável do Shakhtar Donetsk: Trubin; Mykhailichenko, Matviyenko, Bondar, Konoplya, Stepanenko, Totovytskyi, Sudakov, Bondarenko, Petryak, Traoré.

Escalação provável do Rennes: Mandanda; Spence, Rodon, Theate, Truffert; Bourigeaud, Doué, Santamaría, Doku; Gouiri, Kalimuendo.

Desfalques

Shakhtar Donetsk

Marian Shved, Ehor Nazaryna e Oleh Ocheretko, lesionados, desfalcam o Shakhtar.

Rennes

Martin Terrier, Lorenz Assignon, Hamari Traoré e Xeka, lesionados, desfalcam o Rennes.

Quando é?