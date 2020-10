Shakhtar Donetsk x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Após vencer o Real Madrid, o time ucraniano receber os interistas nesta terça-feira, 27, pela segunda rodada da Liga dos Campeões

O grupo B da Liga dos Campeões promete uma briga boa pelas duas vagas nas oitavas de final. A vitória do Shakhtar Donetsk contra o Real Madrid e o empate entre e embolaram o grupo já na primeira rodada. Agora, ucranianos e italianos se enfrentam em duelo válido pela segunda rodada. e Inter jogam nesta terça-feira, às 14h55 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Space e do EI Plus. Aqui na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Inter de Milão DATA Terça-feira, 24 de outubro de 2020 LOCAL Estádio de Kiev - Kiev, HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: UEFA )

A partida será transmitida pelo Space, na TV fechada, e EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Shakhtar conseguiu o resultado histórico contra o cheio de desfalques e o cenário não é diferente para o jogo contra a Inter. O lateral esquerdo Ismailly e o ponta Yevhen Konoplyanka devem voltar o time apenas em novembro. Serhiy Kryvtsov, Viktor Kovalenko e Júnior Moraes seguem se recuperando da Covid-19. Dentinho deverá ser a referência no ataque.

Antonio Conte também terá que lidar com muitas ausências para buscar a primeira vitória na Liga dos Campeões. Matias Vecino continua se recuperando de uma lesão no joelho, Skriniar e Roberto Gagliardini seguem em isolamento após testarem positivo para a Covid-19 e Stefano Sensi perdeu os últimos dois jogos com um problema na panturrilha. Pelo mesmo motivo, Alexis Sánchez também pode ser desfalque.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Kornienko; Maycon, Tetê, Marlos, Alan Patrick, Solomon; Dentinho.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Eriksen, Perisic; Martínez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x Shakhtar Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 Shakhtar 1 x 1 Vorskla 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Shakhtar x Mariupol Campeonato Ucraniano 30 de outubro de 2020 14h (de Brasília) Shakhtar x Borussia Mönchengladbach Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 2 Mönchengladbach Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 0 x 2 Inter de Milão Tim 24 de outubro de 2020

Próximas partidas