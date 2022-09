Shakhtar Donetsk x Celtic: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo F da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Shakhtar Donetsk e Celtic entram em campo na tarde desta quarta-feira (14), na Arena de Varsóvia, às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo F da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

Uma das surpresas da primeira rodada, o Shakhtar estreou com goleada e agora quer o triunfo como mandante para seguir mostrando que lutará firme por uma vaga na próxima fase. Viktor Kornienko, com lesão no joelho, é a única baixa no time ucraniano.

O Celtic, por sua vez, perdeu na estreia para o poderoso Real Madrid e agora busca se recuperar na competição. Yosuke Ideguchi e Carl Starfelt, machucados, desfalcam a equipe escocesa, que está descansada após não entrar em campo no fim de semana devido à morte da rainha Elizabeth II.

Escalações:

Escalação do provável SHAKHTAR DONETSK: Trubin; L Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov, Mudryk.

Escalação do provável CELTIC: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, G Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota.

Desfalques

Shakhtar Donetsk

Viktor Kornienko, lesionado, é baixa na equipe ucraniana.

Celtic

Yosuke Ideguchi e Carl Starfelt, machucados, desfalcam o time escocês.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Arena de Varsóvia, Varsóvia - POL.