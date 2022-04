Shakhtar Donetsk volta a campo pela 1ª vez desde invasão russa: "Somos ucranianos, estamos prontos para tudo"

Neste último sábado (09), o Shakhtar iniciou o que chamaram de "Digressão Global pela Paz", movimento que visa arrecadar dinheiro para os militares ucranianos na linha de frente do confronto contra a Rússia. Além disso, vários assentos do estádio Karaiskakis, onde ocorreu o jogo amistoso contra o Olympiakos, foram ocupados por brinquedos, que serão doados à crianças da Ucrânia.

Apesar da derrota por 1 a 0 para o clube grego, o Shakhtar, na verdade, deu uma vitória ao país na luta pela sobrevivência contra os ataques russos.

A partida marcou o retorno de uma grande equipe ucraniana ao futebol após quase dois meses sem jogos, e o diretor esportivo da equipe, Darijo Srna, relatou estar honrado pelos jogadores: "Estou sempre orgulhoso do time. O último treino que eles fizeram foi em 19 de janeiro. Quando perguntei se eles estavam prontos para jogar no sábado, eles disseram: 'Darijo, somos ucranianos, estamos prontos para tudo!'"

"Pegamos sete ou oito jogadores emprestados de Mariupol. [Dmytro] Myshnyov, o capitão do Mariupol, não tem mais sua casa, seu carro, seu apartamento - nós o trouxemos aqui para jogar para nós, e hoje ele é um símbolo de Mariupol. Estamos realmente orgulhosos disso”.

Getty Images

Além do Olympiakos, o Shakhtar irá enfrentar o Lechia Gdansk, em 14 de abril, na Polônia, o Fenerbahce, em Istambul, no dia 19, e o Hajduk Spli, na Croácia, em primeiro de maio. Todos os duelos serão amistosos destinados à população ucraniana que ainda sofre com os atentados russos no país.

“O futebol é uma das melhores maneiras de ajudar o mundo a entender e lembrar sempre de nossa situação. Agora, nossa missão é lembrar as pessoas e o mundo inteiro sobre nossa situação”, comenta o atacante Mykhaylo Mudryk, do Shakhtar.