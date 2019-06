Sexta com 'cara de domingo' tem Argentina à tarde e jogão na Copa feminina

Messi volta ao Maracanã para enfrentar a Venezuela; na França, anfitriãs da Copa recebem a poderosa seleção dos EUA

Dois jogos importantes às 16h na televisão e a chance de ir ao Maracanã curtir uma grande partida. O que assistir? Um típico dilema de domingo na vida de todo apaixonado pro futebol.

A diferença é que é sexta-feira e temos que trabalhar.

Nesta sexta (28) a enfrenta a pelas quartas de final da no Maracanã a partir das 16h. É a primeira visita de Lionel Messi ao estádio desde que perdeu lá a final da de 2014.

Para os argentinos que viajaram ao para seguir a seleção, o dia é de festa e ansiedade antes da partida. Mas certamente muitos cariocas que gostariam de acompanhar a partida não conseguirão ir ao estádio e tantos outros ao redor do país vão trocar o sofá confortável pela TV ligada no escritório ou na padaria da esquina para ver se a Argentina será mesmo o adversário do Brasil na semifinal.

Ao mesmo tempo, na , o atual campeão e favorito enfrenta a anfitriã .

Este é um dos jogos mais aguardados do torneio: os EUA chegaram nas quartas em todas as Copas, a França caiu nesta fase nas últimas duas edições, em ambas as ocasiões a eliminação veio nos pênaltis.

A partida será em Paris, no Parc des Princes, e deve reunir 47 mil torcedores apaixonados.

OS JOGOS

ARGENTINA X VENEZUELA

Quartas de Final - Copa América

Maracanã - 16h (SporTV e Globo)

FRANÇA x EUA

Quartas de Final - Copa do Mundo

Parc des Princes - 16h (SporTV 2)