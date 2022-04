Sevilla x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

Sevilla e Real Madrid se enfrentam neste domingo (17), no Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 16h (de Brasília), pela 32ª do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Real Madrid DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (17), no Ramón Sánchez Pizjuán.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação à semifinal da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol.

Depois da goleada sofrida para o Barcelona por 4 a 0, os Merengues somam duas vitórias consecutivas na LaLiga, e aparecem na liderança isolada, com 72 pontos. 12 a mais que os catalães segundo colocado.

Mais artigos abaixo

Já o Sevilla, que vem de vitória sobre o Granada por 4 a 2, soma 60 pontos e luta por uma vaga na Champions League 2022/23.

Em 191 jogos entre as equipes, o Real Madrid registra ampla vantagem. São 103 vitórias dos merengues, contra 57 do Sevilla, além de 31 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Sevilla LaLiga 3 de abril de 2022 Sevilla 4 x 2 Granada LaLiga 8 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Levante x Sevilla LaLiga 21 de abril de 2022 14h (de Brasília) Sevilla x Cádiz LaLiga 29 de abril de 2022 16h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Getafe LaLiga 9 de abril de 2022 Real Madrid 2 x 3 Chelsea Champions League 12 de abril de 2022

Próximas partidas