Sevilla x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada do grupo G da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla recebe o Manchester City nesta terça-feira (6), a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo G da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O Sevilla tenta deixar o mau início de temporada para trás para encarar de igual para igual o poderoso adversário. O time espanhol vem de quatro derrotas consecutivas e preocupa o seu torcedor, que promete lotar o estádio. A equipe não terá Marcão, Rekik e Corona, todos no departamento médico.

O Manchester City, por sua vez, foi uma das equipes que abriu o cofre na janela de verão europeu para fortalecer ainda mais o seu elenco, e contratou Erling Haaland que, em seis jogos, balançou as redes dez vezes e é uma das maiores esperanças do time inglês em sua busca pelo título inédito da Champions League.

Se Laporte, com lesão no joelho, é desfalque certo, Walker e Phillips, com problemas físicos, são dúvidas para Pep Guardiola.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sevilla: Bono; Navas, Nianzou, Fernando, Acuna; Jordan, Rakitic, Delaney; Lamela, Gomez; En-Nesyri.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Desfalques da partida

Sevilla:

Marcão, Rekik, Corona: departamento médico.

Manchester City:

Laporte: lesionado.

Quando é?

JOGO Sevilla x Manchester City DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Sevilla

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 0 x 3 Barcelona La Liga 3 de setembro de 2022 Almería 2 x 1 Sevilla La Liga 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanyol x Sevilla La Liga 10 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília) Copenhage x Sevilla Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 1 Manchester City Premier League 3 de setembro de 2022 Manchester City 6 x 0 Nottingham Forest Premier League 31 de agosto de 2022

Próximas partidas