Sevilla x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes brigam pela ponta do grupo E da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (2), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo E da UEFA . A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Chelsea DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O duelo desta quarta-feira (2) reúne as equipes que disputam ponto a ponto a liderança do grupo E da UEFA Champions League e que já estão classificadas à próxima fas.

No Chelsea, o técnico Frank Lampard devem mandar o que tiver de melhor disponível a campo, com Pulisic e Havertz retornando após lesões.

Já o Sevilla segue sem contar com o lateral-esquerdo Escudero, que testou positivo para covid-19, enquanto Suso é dúvida para o duelo.

Provável escalação do Sevilla: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Rekik; Jordan, Gudelj, Rakitic; Torres, En-Nesyri, Ocampos.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Havertz, Kante, Mount; Ziyech, Werner, Pulisic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Sevilla 28 de novembro de 2020 Krasnodar 1 x 2 Sevilla Champions League 24 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x La Liga 5 de dezembro de 2020 12h15 (de Brasília) x Sevilla Champions League 8 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 0 Premier League 29 de novembro de 2020 Rennes 1 x 2 Chelsea Champions League 24 de novembro de 2020

Próximas partidas