Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Catalães entram em campo nesta sexta-feira (19), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Disputando ponto a ponto a liderança do Campeonato Espanhol com o , o visita o nesta sexta-feira (19), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada da , visando apenas a vitória. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Barcelona DATA Sexta-feira, 19 de junho de 2020 LOCAL Ramon Sanchez Pizjuan - Sevilla, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após mais de três meses afastado dos gramados devido à pandemia do coronavírus, o Barcelona retomou a disputa do título do Espanhol com vitória sobre o por 2 a 0 na última semana.

Mais times

De olho no rival Real Madrid, que está a cinco pontos de diferença (com um jogo a menos), os catalães entram em campo podendo contar com os retornos de Jordi Alba e Arturo Vidal, suspensos na última rodada.

No entanto, Samuel Umtiti, suspenso, está fora, assim como Dembélé, lesionado.

Do outro lado, o Sevilla, terceiro colocado com 51 pontos, entra em campo pressionado por um resultado positivo após empatar com o por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal (Arthur), Rakitic; Fati (Suárez), Messi, Griezmann

Provável escalação do Sevilla: Vaclík; Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero; Joan Jordán, Gudelj (Suso), Banega; El Haddadi (En-Nesyri), Ocampos, Luuk de Jong.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 4 Barcelona La Liga 13 de junho de 2020 Barcelona 2 x 0 Leganés La Liga 16 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 23 de junho de 2020 17h (de Brasília) x Barcelona La Liga 27 de junho de 2020 12h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Betis La Liga 11 de junho de 2020 Levante 1 x 1 Sevilla La Liga 15 de junho de 2020

Próximas partidas