Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Jogo acontece neste sábado (3), pela quarta rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Sevilla e Barcelona se enfrentam neste sábado (3), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ainda sem vencer no Espanhol, com duas derrotas e um empate nos primeiros três jogos, o Sevilla entra em campo pressionado pela vitória justamente contra o rival.

Para o cofnronto, o técnico Lopetegui segue sem contar com Marcao e Corona, lesionados, mas Marcos Acuna, que cumpriu suspensão na derrota para o Amería na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Barcelona, com sete pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva na LaLiga após estrear com empate sem gols com o Rayo Vallecano.

Jordi Alba está pressionando por um retorno na lateral, mas pode ser forçado a assistir Alejandro Balde mais uma vez em campo, enquanto Frenkie de Jong também é uma opção no meio.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Torres.

Possível escalação do Sevilla: Bono; Navas, Nianzou, Carmona, Acuna; Jordan, Fernando, Delaney; Lamela, Mir, Gomez.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Sevilla:

Marcao e Corona: lesionados.

Quando é?

JOGO Sevilla x Barcelona DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Ramón Sánchez Pizjuán - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 3 Man. City Amistoso 24 de agosto de 2022 Barcelona 4 x 0 Valladolid Campeonato Espanhol 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Plzen Champions League 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Cádiz x Barcelona Campeonato Espanhol 10 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Sevilla

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 1 Valladolid Campeonato Espanhol 19 de agosto de 2022 Almería 2 x 1 Sevilla Campeonato Espanhol 27 de agosto de 2022

Próximas partidas