Sevilla se acerta com o Manchester United por empréstimo de Alex Telles

Lateral esquerdo de 29 anos ficará por empréstimo no Sevilla. Jogador terá os direitos fixados na ida ao clube da Espanha

O Sevilla está perto de um acordo com o Manchester United pela contratação do lateral esquerdo Alex Telles por empréstimo. O jogador de 29 anos chegará de forma gratuita ao clube espanhol e terá os direitos fixados. A informação foi inicialmente divulgada pela TNT Sports e confirmada pela GOAL.

O atleta é esperado na Espanha para realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2023. A situação deve ter um desfecho até esta quarta-feira (3).

Com contrato até 30 de junho de 2024 no Old Trafford, o lateral esquerdo foi adquirido por 15 milhões de euros (R$ 98,64 milhões à época), mas não se firmou no local. O empréstimo terá os direitos fixados, mas os valores ainda não foram revelados.

Na última temporada, Alex Telles fez 26 partidas pelo Manchester United, com 2.025 minutos em campo. O jogador fez um gol e deu quatro assistências em sua passagem pelo clube do norte da Inglaterra.

Desde 2019, ele esteve em campo em seis partidas da seleção brasileira. Na temporada passada, foi convocado para três jogos, mas ficou todos no banco de reservas, sem nem sequer entrar em campo.