Sevilla x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal Europa League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sevilla recebe a Juventus na tarde desta quinta-feira (18), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming, da TV Cultura, na TV aberta, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro, e do SBT, também na TV aberta, com narração de Luiz Alano, além dos comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos.

Após empatarem por 1 a 1 no primeiro duelo, quem vencer por qualquer placar ficará com a vaga. Em casa, o Sevilla terá o apoio de sua torcida para alcançar mais uma final da Liga. Ocampos deve retornar à equipe, enquanto Suso, Jordan e Marcão continuam tratando lesões.

Do outro lado, a Juventus busca a classificação para permanecer com chance de conquistar um título na temporada. A Velha Senhora chegou a se animar com o retorno de Pogba no fim de semana, mas o francês tornou a se lesionar novamente, fazendo companhia a De Sciglio e Bonucci no departamento médico. Por outro lado, Di María, destaque da equipe ao longo do ano, está confirmado.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Juventus venceu duas vezes, o Sevilla uma, além de dois empates.

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Lamela, Gil; En-Nesyri.

Juventus: Szczesny; Danilo, Gatti, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Desfalques

Sevilla

Suso, Joan Jordan e Marcão continuam fora por lesões.

Juventus

Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Leonardo Bonucci seguem no departamento médico.

Quando é?