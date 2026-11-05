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Sevilla FC x Deportivo Alavés: horário do jogo

La Liga - Rodada 12 6 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

O Sevilla FC recebe o Deportivo Alavés no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, para um duelo pela LaLiga. As duas equipes chegam em situações diferentes e tiveram trajetórias opostas nas últimas semanas.

O Sevilla ocupa a sexta posição na tabela, mas enfrenta oscilações de desempenho. A recente derrota por 3 a 1 para o Getafe abalou o ambiente no clube, depois que as vitórias sobre Osasuna e Sporting Hortaleza haviam gerado um breve otimismo.

A equipe do técnico Luis Garcia mostrou fragilidades na defesa recentemente. A derrota por 4 a 1 para o Real Madrid e o empate por 3 a 3 com o Levante mostram que o Sevilla é capaz de deixar resultados escaparem quando perde a concentração.

O Alavés, por sua vez, viaja a Sevilha na 11ª posição da tabela e atravessa uma fase difícil. A goleada sofrida por 6 a 1 para o FC Barcelona na última rodada foi um duro revés para a equipe de Quique Sanchez Flores, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga.

Ainda assim, o Alavés não é um adversário que o Sevilla possa subestimar. A equipe basca é capaz de fazer jogos equilibrados, como mostraram o empate sem gols com o Athletic Bilbao e o 1 a 1 com o Málaga.

Quem quiser acompanhar o duelo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sevilla FC e Deportivo Alavés?

O Sevilla chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Getafe, pela LaLiga. Antes disso, a equipe teve de lidar com um 4 a 1 contra o Real Madrid, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna e o triunfo sobre o Sporting Hortaleza pela copa foram resultados positivos fora da curva. Ao todo, o Sevilla marcou nove gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

O Alavés não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga e soma zero vitórias, dois empates e três derrotas. A partida mais recente terminou em 6 a 1 para o FC Barcelona. Antes disso, houve um empate por 1 a 1 com o Málaga e uma derrota por 2 a 1 para o Celta Vigo. Nesse período, o Alavés marcou quatro gols e sofreu 11.

Sevilla FC x Deportivo Alavés: escalações

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Sevilla FC x Deportivo Alavés: retrospecto dos confrontos diretos

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