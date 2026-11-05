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Sevilla FC x Deportivo Alavés: horário do jogo
O Sevilla FC recebe o Deportivo Alavés no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, para um duelo pela LaLiga. As duas equipes chegam em situações diferentes e tiveram trajetórias opostas nas últimas semanas.
O Sevilla ocupa a sexta posição na tabela, mas enfrenta oscilações de desempenho. A recente derrota por 3 a 1 para o Getafe abalou o ambiente no clube, depois que as vitórias sobre Osasuna e Sporting Hortaleza haviam gerado um breve otimismo.
A equipe do técnico Luis Garcia mostrou fragilidades na defesa recentemente. A derrota por 4 a 1 para o Real Madrid e o empate por 3 a 3 com o Levante mostram que o Sevilla é capaz de deixar resultados escaparem quando perde a concentração.
O Alavés, por sua vez, viaja a Sevilha na 11ª posição da tabela e atravessa uma fase difícil. A goleada sofrida por 6 a 1 para o FC Barcelona na última rodada foi um duro revés para a equipe de Quique Sanchez Flores, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga.
Ainda assim, o Alavés não é um adversário que o Sevilla possa subestimar. A equipe basca é capaz de fazer jogos equilibrados, como mostraram o empate sem gols com o Athletic Bilbao e o 1 a 1 com o Málaga.
Quem quiser acompanhar o duelo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Sevilla FC e Deportivo Alavés?
O Sevilla chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Getafe, pela LaLiga. Antes disso, a equipe teve de lidar com um 4 a 1 contra o Real Madrid, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna e o triunfo sobre o Sporting Hortaleza pela copa foram resultados positivos fora da curva. Ao todo, o Sevilla marcou nove gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.
O Alavés não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga e soma zero vitórias, dois empates e três derrotas. A partida mais recente terminou em 6 a 1 para o FC Barcelona. Antes disso, houve um empate por 1 a 1 com o Málaga e uma derrota por 2 a 1 para o Celta Vigo. Nesse período, o Alavés marcou quatro gols e sofreu 11.
Sevilla FC x Deportivo Alavés: escalações
Prováveis escalações de Sevilla x Deportivo Alaves
Sevilla FC x Deportivo Alavés: momento das equipes
Sevilla FC x Deportivo Alavés: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Sevilla FC x Deportivo Alavés: tabelas de classificação
|#
|J
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|GP
|GC
|SG
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|Sequência
|1
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|0
|1
|46
|12
|+34
|30
V
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V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
V
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V
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|3
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|9
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|2
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|10
|+18
|27
V
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V
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D
|4
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|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
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E
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|6
|1
|4
|20
|20
|0
|19
D
V
V
V
V
|6
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|5
|2
|4
|17
|19
|-2
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D
V
D
E
D
|7
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|3
|3
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|10
|+4
|15
V
V
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E
E
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|+1
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V
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D
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|2
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|0
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E
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E
D
D
E
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|3
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D
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E
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|13
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|3
|3
|5
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|-8
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D
E
D
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|14
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|3
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|6
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|14
|-1
|11
V
D
D
E
D
|15
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|3
|2
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|22
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|-14
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|18
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|-9
|9
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|-13
|5
D
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E
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