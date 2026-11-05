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La Liga
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoDeportivo Alaves
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Sevilla FC x Deportivo Alavés hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Sevilla x Deportivo Alaves
Sevilla
Deportivo Alaves
La Liga

Pela La Liga, o Sevilla enfrenta o Deportivo Alavés. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Sevilla FC x Deportivo Alavés: horário do jogo

crest
La Liga - Rodada 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

O Sevilla FC recebe o Deportivo Alavés no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, para um duelo pela LaLiga. As duas equipes chegam em situações diferentes e tiveram trajetórias opostas nas últimas semanas.

O Sevilla ocupa a sexta posição na tabela, mas enfrenta oscilações de desempenho. A recente derrota por 3 a 1 para o Getafe abalou o ambiente no clube, depois que as vitórias sobre Osasuna e Sporting Hortaleza haviam gerado um breve otimismo.

A equipe do técnico Luis Garcia mostrou fragilidades na defesa recentemente. A derrota por 4 a 1 para o Real Madrid e o empate por 3 a 3 com o Levante mostram que o Sevilla é capaz de deixar resultados escaparem quando perde a concentração.

O Alavés, por sua vez, viaja a Sevilha na 11ª posição da tabela e atravessa uma fase difícil. A goleada sofrida por 6 a 1 para o FC Barcelona na última rodada foi um duro revés para a equipe de Quique Sanchez Flores, que não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga.

Ainda assim, o Alavés não é um adversário que o Sevilla possa subestimar. A equipe basca é capaz de fazer jogos equilibrados, como mostraram o empate sem gols com o Athletic Bilbao e o 1 a 1 com o Málaga.

Quem quiser acompanhar o duelo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sevilla FC e Deportivo Alavés?

O Sevilla chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O compromisso mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Getafe, pela LaLiga. Antes disso, a equipe teve de lidar com um 4 a 1 contra o Real Madrid, enquanto a vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna e o triunfo sobre o Sporting Hortaleza pela copa foram resultados positivos fora da curva. Ao todo, o Sevilla marcou nove gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

O Alavés não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela LaLiga e soma zero vitórias, dois empates e três derrotas. A partida mais recente terminou em 6 a 1 para o FC Barcelona. Antes disso, houve um empate por 1 a 1 com o Málaga e uma derrota por 2 a 1 para o Celta Vigo. Nesse período, o Alavés marcou quatro gols e sofreu 11.

SEV

SEV - Sequência

LEV
E3-3
RMA
D4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
D3-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALA

ALA - Sequência

ATH
E0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
E1-1
BAR
D6-1
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Sevilla FC x Deportivo Alavés: escalações

Prováveis escalações de Sevilla x Deportivo Alaves

4-4-2
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formação
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
5-3-2
O. VlachodimosO. VlachodimosA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasF. CorreiaF. CorreiaL. AgoumeL. AgoumeY. FofanaY. FofanaC. EjukeC. EjukeL. StassinL. Stassinteam-logoR. UreA. SiveraA. SiveraN. ValentiniN. Valentiniteam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezN. TenagliaN. TenagliaA. RebbachA. RebbachP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoD. SuarezD. SuarezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-4-2
Sevilla

Time titular

Deportivo Alaves

Técnico

  • L. Garcia
  • Q. Sanchez Flores

Sevilla FC x Deportivo Alavés: momento das equipes

SEV

SEV - Sequência

LEV
E3-3
RMA
D4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
D3-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALA

ALA - Sequência

ATH
E0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
E1-1
BAR
D6-1
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Sevilla FC x Deportivo Alavés: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

SevillaEmpateDeportivo Alaves
1
2
2
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
Copa do Rei
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Sevilla FC x Deportivo Alavés: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
BétisBétisBET
117221815+323
V
E
D
V
E
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
D
V
D
E
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
E
E
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
E
D
E
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
10
Celta de VigoCelta de VigoCEL
112631010012
D
E
V
E
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
E
D
D
E
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
E
E
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
E
D
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
E
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
E
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
E
E
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
E
E
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
D
E
E
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
E
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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