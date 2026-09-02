Ethan Nwaneri chegou a se informar, em cima da hora, sobre o quão seguro está Niko Kovac no cargo? Não é impossível, afinal o novo reforço por empréstimo do Arsenal teve recentemente experiências muito ruins com trocas de treinador. No Borussia Dortmund, para onde o meia ofensivo de 19 anos se transfere por uma temporada vindo do Arsenal sem opção de compra, ele pode ter certeza: Kovac seguirá no BVB e provavelmente ainda renovará seu contrato de forma antecipada neste ano.

Assim, o Borussia reage no apagar das luzes à grave lesão no joelho do reforço Giannias Konstantelias. E de forma adequada: Nwaneri está entre os talentos mais promissores da Inglaterra e tem grande potencial; além disso, com o empréstimo de um ano, o BVB também não bloqueia o retorno do grego, que ficará meses fora.

No último semestre da temporada passada, Nwaneri, que atuou das seleções sub-16 à sub-21 da Inglaterra e marcou 27 gols em 58 partidas internacionais, esteve no Olympique Marseille. Até então, ele havia disputado apenas 12 jogos oficiais pelos Gunners, um terço deles como titular.

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Por que o Arsenal emprestou Ethan Nwaneri ao Olympique Marseille?

Isso também se deveu ao fato de que o Arsenal passou a utilizar o jovem de forma mais central a partir do verão de 2025, como uma espécie de camisa 10. Mas ali a concorrência com Martin Ödegaard e Eberechi Eze, contratado por muito dinheiro, se mostrou grande demais.

O Arsenal decidiu ceder Nwaneri ao OM porque lá trabalhava com Roberto De Zerbi "um incrível formador de jovens talentos e um treinador realmente corajoso", como disse o técnico Mikel Arteta. "Acho que isso combina com o estilo de jogo e com as qualidades que desejamos para Ethan. É preciso jogá-lo lá dentro, na cova dos leões, em uma cultura futebolística incrível, uma atmosfera incrível e um grande clube - isso vai fazê-lo crescer muito. Será uma grande experiência para ele."

O espanhol estava errado: o empréstimo virou um fiasco para Nwaneri. Em Marselha, onde tradicionalmente já se oscila entre uma euforia sem limites e um caos desenfreado, mais uma vez prevaleceu a segunda opção. Depois de longas turbulências, De Zerbi pediu demissão em fevereiro, 20 dias após a chegada de Nwaneri.

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Críticas a Ethan Nwaneri: "Outros jogadores entregaram muito mais"

Até então, ele já havia disputado quatro partidas sob o comando do italiano, e em todas Nwaneri começou como titular. Melhor ainda: em sua estreia, ele precisou de apenas 13 minutos para marcar o 2 a 0 contra o líder Lens (3 a 1). "Ethan vai se tornar um jogador de ponta, disso eu tenho certeza", disse De Zerbi pouco antes de sua saída.

Depois disso, tudo desandou para Nwaneri. Após os 215 minutos sob De Zerbi, ele recebeu apenas mais 197 minutos no restante do período com o novo treinador Habib Beye, em sete partidas. O técnico de 48 anos chegou até a criticar publicamente a falta de empenho de Nwaneri e disse: "Ele é um bom jogador, mas precisa nos dar muito mais em comprometimento diário. Outros jogadores entregaram muito mais. Ele ainda precisa se acostumar com a intensidade da Ligue 1 e ter consciência de que chegou a um clube de nível muito, muito alto."

Mesmo com uma longa lista de lesionados, Beye não colocou o jogador emprestado uma única vez como titular. Com isso, de certa forma, prejudicou o próprio clube, pois, segundo o L'Equipe , o contrato de Nwaneri continha uma cláusula segundo a qual o Marseille pagaria menos ao Arsenal pela taxa de empréstimo quanto mais ele jogasse. Diante de sua condição de reserva, o diário esportivo também escreveu sobre uma "impressão persistente de indiferença" em relação a Nwaneri.

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Ethan Nwaneri é o jogador mais jovem a atuar na história da Premier League

A passagem decepcionante pelo sul da França, porém, ainda assim fez Nwaneri evoluir aos olhos de Arteta. Em várias ocasiões, o treinador distribuiu elogios a Nwaneri após seu retorno. Em julho, ele disse: "Sem dúvida, isso abre os olhos da gente para o quanto um jogador jovem pode evoluir em tão pouco tempo e para o que se pode tirar de uma experiência difícil e desafiadora no exterior. Ele fez isso de forma brilhante. Parece uma pessoa completamente diferente."

Por fim, Arteta utilizou Nwaneri nos cinco amistosos de pré-temporada, nos quais ele marcou dois gols - um deles na derrota por 3 a 2 para o BVB. O fato de o técnico dos Gunners, há tantos anos no clube, gostar dele já ficou claro cedo. Em setembro de 2022, ele escalou pela primeira vez na Premier League o filho de pais nigerianos nascido em Londres. Até hoje, Nwaneri segue sendo, com 15 anos e 181 dias, o jogador mais jovem a entrar em campo na primeira divisão inglesa. No Arsenal, ele superou Cesc Fàbregas.

Nwaneri, que chegou ao Arsenal aos oito anos e já jogava pelo sub-18 aos 14, viveu seu melhor momento entre os profissionais na temporada 2024/25. Principalmente como substituto de Bukayo Saka, que ficou lesionado por mais de três meses, ele mostrou boas atuações e somou nove gols e duas assistências em 37 jogos oficiais. A propósito de Saka: em fevereiro de 2025, Nwaneri se tornou, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, o jogador mais jovem desde o início dos registros (2003/04) a completar cinco ou mais dribles em uma partida de Premier League e dar uma assistência - tirando esse recorde de Saka.

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Emprestado ao BVB, Ethan Nwaneri: estes são seus pontos fortes e fracos

Depois disso, porém, Nwaneri não foi além. Ainda recentemente, Arteta não tinha certeza se o futuro imediato de Nwaneri realmente estava no Arsenal. "Quero que ele fique no clube. Mas o que é melhor para o jogador no médio e no longo prazo? Ethan precisa jogar futebol. Se ele ficar aqui, será apenas porque podemos garantir que terá esse tempo de jogo. Caso contrário, isso não é bom para ninguém", afirmou.

Sem troca de treinador e com Konstantelias lesionado, Nwaneri acena com muitas oportunidades de minutos em campo em Dortmund. Nwaneri é mais parecido com Konstantelias do que com o garçom Konstantinos Karetsas. Seu drible e seu chute preciso estão entre suas maiores qualidades.

Como perfil de jogador, Nwaneri representa um híbrido: um coringa ofensivo canhoto entre a posição de camisa 10, o meio-espaço pela direita e a função de ponta invertido. Ele tem grande noção de espaço e também se mostra bastante resistente à pressão. Com seu condução curta, rápidas mudanças de direção e fintas corporais inteligentes, é capaz de resolver situações apertadas de jogo. Ao mesmo tempo, ele não fica preso à linha de forma clássica, mas usa sua mobilidade para puxar para dentro a partir do meio-espaço.

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Após o choque com Konstantelias: o que Ethan Nwaneri pode oferecer ao BVB?

Taticamente, Nwaneri se destaca pela sensibilidade para perceber onde surgirá o próximo espaço livre e como ocupá-lo de forma dinâmica. Seu posicionamento flexível faz dele um jogador difícil de ser controlado no ataque. De preferência, ele corta da direita para dentro para iniciar jogadas ou ele mesmo gerar perigo de gol. Seu equilíbrio entre preparação e finalização própria a partir do meio-espaço também é bom.

Nwaneri ainda precisa melhorar o uso de seu pé um pouco mais fraco. Ele tende a negligenciar um pouco o pé direito no drible e no jogo de passes e a não utilizá-lo com frequência suficiente. Além disso, no Arsenal também teve repetidamente fases mais longas durante as partidas em que não esteve tão envolvido no jogo.

O futebol de Kovac, com a premissa de "defesa primeiro", tem semelhanças com a abordagem do Arsenal sob Arteta. Assim, o passo para Dortmund significa para Nwaneri não apenas mais tempo de jogo, mas também mais responsabilidade em campo e na fase defensiva. Além disso, os espaços e as oportunidades de contra-ataque na Bundesliga devem se encaixar bem com ele para causar mais impacto do que em Marseille.

Na teoria, Nwaneri tem todas as características para oferecer aquilo que falta ao Borussia após o choque com Konstantelias: dinâmica, imprevisibilidade, profundidade, coragem para arriscar. Para isso, porém, ele precisa encontrar rapidamente seu ritmo. Em Marseille, ele pagou o preço do aprendizado; agora, Dortmund deve ser a prova de maturidade para Nwaneri. As condições para isso estão dadas: um treinador que aposta nele e um sistema que exige suas qualidades.

Ethan Nwaneri: sua carreira como profissional em resumo