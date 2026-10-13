O português Rúben Neves, meio-campista do Al Hilal, seguiu brilhando com o clube saudita na temporada atual, especialmente na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Hilal visitou o Al Sadd nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Rúben Neves marcou o segundo gol do Al Hilal, aos 65 minutos de jogo, de pênalti conquistado pelo ponta brasileiro Gabriel Martinelli.

O gol foi o segundo marcado pelo meio-campista português na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de ter balançado as redes na vitória sobre o Al Gharafa, do Catar, por 2 a 1, na primeira rodada da fase de liga.

Essa foi também a terceira participação de Neves em gols no torneio asiático, dos 4 marcados pelo Al Hilal, já que ele havia dado a assistência para o gol do sérvio Sergej Milinković-Savić também contra o Al Gharafa.

De modo geral, o astro português chegou à 11ª participação em gols com o "Zaeem" na temporada atual, somando todas as competições, em 11 partidas disputadas, com 7 gols marcados e 4 assistências, uma média de uma participação em gol por jogo.