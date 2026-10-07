Muitas delas atingiram o presidente da federação argentina, Claudio Tapia. O chefe da AFA é considerado extremamente impopular apesar dos sucessos esportivos dos últimos anos. Entre outras coisas, há acusações de corrupção. Além disso, muitos torcedores o acusam de fazer a Albiceleste disputar com frequência amistosos contra adversários nominalmente fracos em condições lucrativas, para encher os cofres.

Na noite de terça-feira, a frustração contra Tapia explodiu após a cerimônia oficial no El Monumental, em Buenos Aires, com lotação esgotada. "Chiqui Tapia, seu rato", cantaram, entre outras coisas, muitos dos 85 mil torcedores. Houve também insultos bem piores. Além disso, vídeos nas redes sociais mostram que foi entoado: "Maldita seja a mãe que te deu à luz."

A fúria contra Tapia foi aparentemente alimentada pelo show de drones logo na sequência de da vitória por 3 a 0 no último jogo de Messi pela seleção contra Benin. Todos os jogadores permaneceram no gramado para assistir ao espetáculo superdimensionado sobre o estádio. No entanto, ele de fato começou com uma inserção publicitária. Apareceram o logo e o nome da seguradora 'Sancor Seguros'. Messi trabalha com a empresa desde 2018.

Além da revolta contra Tapia, a empresa também foi alvo de uma onda de críticas nas redes sociais logo depois. Pequena nota sobre o show de drones: Messi chutou a bola com o pé direito, mas sempre foi um temido canhoto.

Aliás, o fato de sua despedida da Albiceleste após 208 partidas pela seleção poder se transformar em um evento de forte caráter comercial não teria agradado ao próprio Messi. A Gazzetta dello Sport escreveu antes do jogo que Messi nem estava particularmente interessado em ter um jogo de despedida nesse formato. Em vez disso, o jogador de 39 anos viu por trás da ideia mais uma oportunidade bem-vinda para a AFA faturar alto com seu nome antes que ele se despeça da seleção.

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Sem exatamente ficar entusiasmado, Messi acabou concordando. No entanto, a atual Data Fifa também gerou controvérsia na Argentina, independentemente das dúvidas do atacante do Inter Miami. Foram marcados três amistosos contra adversários comparativamente fracos e pouco atraentes: Bolívia, Burkina Faso e Benin. "Claro que eu gostaria de ter jogado contra seleções melhores", disse o técnico Scaloni de forma direta.

PSG manda uma mensagem para Messi, o Barcelona não

Também foi digno de nota na grande noite de Messi: seu ex-clube PSG, pelo qual jogou de 2021 a 2023, lhe enviou uma mensagem de despedida. No X, o vencedor da Liga dos Campeões dos últimos dois anos escreveu: "O fim de um capítulo inesquecível com a Argentina. Aproveite, Leo." Já do antigo clube de Messi, o Barcelona, não veio nada. Nenhuma palavra de despedida ou homenagem, ao menos não nas redes sociais.

A relação do artilheiro recordista com o Barça é considerada, no mínimo, tensa desde a renovação contratual frustrada antes da ida para o PSG.