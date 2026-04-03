Seu destino está nas mãos de Pérez... O craque do Real Madrid salva sua temporada no último minuto

O Real Madrid atravessa uma fase decisiva da temporada, que não se limita apenas à disputa pelos títulos, mas se estende a questões internas complexas relacionadas ao futuro de vários de seus jogadores.

Um deles viu-se repentinamente no centro das discussões dentro do clube, depois de sua saída estar praticamente decidida há poucas semanas.

De acordo com o site espanhol “Defensa Central”, Fran García não vinha passando por seu melhor momento nesta temporada. Depois de ter sido uma peça fundamental na Copa do Mundo de Clubes, seu papel foi diminuindo gradualmente até que ele saiu dos planos da comissão técnica liderada por Arbeloa, que preferiu seu companheiro na mesma posição.

Parecia que seu futuro em Madrid havia chegado ao fim e que seu próximo destino seria a Premier League.

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Negociação interrompida no último minuto

No mercado de transferências de inverno, Garcia recebeu uma oferta tentadora do Bournemouth, da Inglaterra, e chegou ao ponto de se despedir dos companheiros, preparando-se para partir.

Mas a diretoria do clube suspendeu a negociação no último minuto, com a promessa de permitir que ele saísse no verão, caso desejasse, mas ninguém esperava que as coisas mudassem tão rapidamente.

Uma reviravolta inesperada em seu destino

As ausências de Carreras e Wemandi obrigaram Arbeloa a dar-lhe uma nova oportunidade em duas partidas decisivas: a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City e, em seguida, o confronto nacional contra o Atlético de Madrid. Em ambas as partidas, ele apresentou um desempenho notável que restaurou a confiança nele e mudou a visão da diretoria e da comissão técnica a seu respeito.

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Depois de estar prestes a partir para a Premier League, Garcia é hoje candidato a permanecer no clube e renovar seu contrato, que se estende até 2027.

Decisão à espera de Florentino

A bola está agora no campo de Florentino Pérez, que decidirá o destino de García no final da temporada: ou o jogador continua sua trajetória no time como opção alternativa a Álvaro Carreras, ou a porta se abre para sua saída no verão. Entre uma coisa e outra, Fran García continua sendo um exemplo de como apenas duas partidas podem mudar o futuro de um jogador no Real Madrid.